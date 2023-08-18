Richarlison afirma que Seleção Brasileira sempre será prioridade na carreira

Atacante Richarlison finaliza em treino da seleção brasileira Crédito: Joilson Marconne / CBF

Em agosto de 2018, Richarlison foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira. Desde então, o capixaba sempre foi chamado para defender o Brasil em diversos amistoso e competições, entre elas as Olimpíadas de Tóquio e a Copa do Mundo do Catar. No início desse novo ciclo, o atacante afirma que a Seleção segue sendo prioridade na sua carreira.

"A seleção sempre será uma prioridade. Eu sempre disse que é o lugar onde eu me sinto bem e onde sempre quero estar. Acredito que ainda tenho muita história para escrever com a camisa do Brasil. Tenho só 26 anos e espero estar em alto nível para continuar sendo convocado nesse próximo ciclo e chegar à próxima Copa do Mundo", declarou em entrevista ao ge.globo

Richarlison revela encontro com Diniz antes da convocação

Durante as suas férias, Richarlison esteve no Rio de Janeiro, onde foi ao Maracanã, assistir um jogo do Fluminense. O capixaba revela que se encontrou com o treinador interino e o desejou sucesso nesse período à frente da Seleção.