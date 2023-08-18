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Richarlison afirma que Seleção Brasileira sempre será prioridade na carreira

Atacante do Tottenham voltou a ser convocado para representar o Brasil nos amistosos de setembro contra Bolívia e Peru
Sidney Magno

Sidney Magno

Publicado em 

18 ago 2023 às 16:50

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 16:50

Atacante Richarlison finaliza em treino da seleção brasileira
Atacante Richarlison finaliza em treino da seleção brasileira Crédito: Joilson Marconne / CBF
O atacante Richarlison, do Tottenham-ING, foi novamente convocado para a Seleção Brasileira. O capixaba está na lista do técnico Fernando Diniz, para os dois primeiros jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil recebe a Bolívia, em Belém, no dia 08 de setembro, e visita o Peru, no dia 12.
Em agosto de 2018, Richarlison foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira. Desde então, o capixaba sempre foi chamado para defender o Brasil em diversos amistoso e competições, entre elas as Olimpíadas de Tóquio e a Copa do Mundo do Catar. No início desse novo ciclo, o atacante afirma que a Seleção segue sendo prioridade na sua carreira.
"A seleção sempre será uma prioridade. Eu sempre disse que é o lugar onde eu me sinto bem e onde sempre quero estar. Acredito que ainda tenho muita história para escrever com a camisa do Brasil. Tenho só 26 anos e espero estar em alto nível para continuar sendo convocado nesse próximo ciclo e chegar à próxima Copa do Mundo", declarou em entrevista ao ge.globo.

Richarlison revela encontro com Diniz antes da convocação

Durante as suas férias, Richarlison esteve no Rio de Janeiro, onde foi ao Maracanã, assistir um jogo do Fluminense. O capixaba revela que se encontrou com o treinador interino e o desejou sucesso nesse período à frente da Seleção.
"É um grande treinador, monta times que todo mundo gosta de ver jogando, ofensivos e com muita posse de bola. Tenho certeza de que terá muito sucesso na seleção, assim como vem tendo no Fluminense. Estive com ele no Maracanã outro dia, quando fui ver o jogo contra o Inter, desejei sorte e espero que seja um período muito vitorioso para ele e para o futebol brasileiro."

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