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Lucas Paquetá é alvo de investigação por possível envolvimento em apostas

Meia brasileiro que atua no West Ham interessava ao Manchester City, da Inglaterra, mas negócio melou por conta das investigações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2023 às 14:26

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 14:26

Lucas Paquetá interessava ao Manchester City, a pedido de Pep Guardiola, mas negociações esfriaram
Lucas Paquetá interessava ao Manchester City, a pedido de Pep Guardiola, mas negociações esfriaram Crédito: West Ham/Divulgação
O meia Lucas Paquetá é mais um atleta a ser investigado por um suposto envolvimento em esquemas de aposta. Segundo o jornal inglês Dialy Mail, o brasileiro é alvo de investigações da Federação Inglesa de Futebol (FA) por possíveis violações em apostas esportivas. O jogador estava sendo negociado pelo West Ham com o Manchester City, da Inglaterra, que desistiu da contratação ao saber do caso.
Ainda se sabe pouco sobre o caráter do processo das investigações, mas a Inglaterra é conhecida pelo rigor contra fraudes em apostas. Recentemente, Ivan Toney, atacante do Brentford, foi suspenso por oito meses das atividades do futebol por conta de uma infração nas regras contra apostas esportivas. 
O país proibe qualquer atleta de fazer apostas, sejam elas sobre jogos em que irão atuar ou não. Outro exemplo que mostra o rigor dos ingleses contra a atividade, no dia 13 de abril, a liga inglesa aprovou uma regra em que obriga as equipes a retirarem os patrocínios de casas de apostas da frente das camisas, e os clubes terão até o fim da temporada 2025/2026 para cumprir a ordem.

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