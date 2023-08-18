Lucas Paquetá é alvo de investigação por possível envolvimento em apostas

Lucas Paquetá interessava ao Manchester City, a pedido de Pep Guardiola, mas negociações esfriaram Crédito: West Ham/Divulgação

O meia Lucas Paquetá é mais um atleta a ser investigado por um suposto envolvimento em esquemas de aposta. Segundo o jornal inglês Dialy Mail, o brasileiro é alvo de investigações da Federação Inglesa de Futebol (FA) por possíveis violações em apostas esportivas. O jogador estava sendo negociado pelo West Ham com o Manchester City, da Inglaterra, que desistiu da contratação ao saber do caso.

Ainda se sabe pouco sobre o caráter do processo das investigações, mas a Inglaterra é conhecida pelo rigor contra fraudes em apostas. Recentemente, Ivan Toney, atacante do Brentford, foi suspenso por oito meses das atividades do futebol por conta de uma infração nas regras contra apostas esportivas.