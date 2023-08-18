Confira onde assistir aos jogos da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Sábado (19)
- São Paulo x Botafogo
Local: Morumbi, São Paulo
Horário: 16h
Onde assistir: Premiere
- Internacional x Fortaleza
Local: Beira-Rio, Porto Alegre
Horário: 16h
Onde assistir: Premiere e SporTV
- Cuiabá x Palmeiras
Local: Arena Pantanal, Cuiabá
Horário: 18h30
Onde assistir: Premiere
- Fluminense x América-MG
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 18h30
Onde assistir: Premiere
- Cruzeiro x Corithians
Local: Mineirão, Belo Horizonte
Horário: 21h
Onde assistir: Premiere e SporTV
Domingo (20)
- Vasco x Atlético-MG
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 11h
Onde assistir: Premiere
- Coritiba x Flamengo
Local: Couto Pereira, Curitiba
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta
- Bahia x Bragantino
Local: Arena Fonte Nova, Salvador
Horário: 16h
Onde assistir: TV Globo (BA) e Premiere
- Santos x Grêmio
Local: Vila Belmiro, Santos
Horário: 16h
Onde assistir: TV Globo (SP e RS) e Premiere
Segunda-feira (21)
- Goiás x Athletico-PR
Local: Hailé Pinheiro, Goiânia
Horário: 20h
Onde assistir: Premiere