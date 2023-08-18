  Confira onde assistir aos jogos da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro
Programação

Confira onde assistir aos jogos da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Fique por dentro dos horários, locais e como acompanhar o seu time do coração em mais uma rodada do Brasileirão 2023
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2023 às 10:13

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 10:13

20ª rodada do Brasileirão
20ª rodada do Brasileirão Crédito: Rubens Chiri (São Paulo); Staff Images (Cruzeiro); Daniel Ramalho (Vasco)

Sábado (19)

  • São Paulo x Botafogo

    Local:     Morumbi, São Paulo
    Horário: 16h
    Onde assistir: Premiere

  • Internacional x Fortaleza

    Local:     Beira-Rio, Porto Alegre
    Horário: 16h
    Onde assistir: Premiere e SporTV

  • Cuiabá x Palmeiras

    Local: Arena Pantanal, Cuiabá
    Horário: 18h30
    Onde assistir: Premiere

  • Fluminense x América-MG

    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 18h30
    Onde assistir: Premiere

  • Cruzeiro x Corithians 

    Local: Mineirão, Belo Horizonte
    Horário: 21h
    Onde assistir: Premiere e SporTV

Domingo (20)

  • Vasco x Atlético-MG

    Local:     Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 11h
    Onde assistir: Premiere

  • Coritiba x Flamengo

    Local: Couto Pereira, Curitiba
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta

  • Bahia x Bragantino

    Local: Arena Fonte Nova, Salvador
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Globo (BA) e Premiere

  • Santos x Grêmio

    Local: Vila Belmiro, Santos
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Globo (SP e RS) e Premiere

Segunda-feira (21)

  • Goiás x Athletico-PR

    Local:     Hailé Pinheiro, Goiânia
    Horário: 20h
    Onde assistir: Premiere

