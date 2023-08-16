  Inglaterra bate Austrália, frustra torcida local e disputa final da Copa contra a Espanha
Copa do Mundo Feminina

Inglaterra bate Austrália, frustra torcida local e disputa final da Copa contra a Espanha

Inglesas abriram o placar e viram Sam Kerr empatar para as Matildas, mas Lauren Hemp e Alessia Russo selaram a classificação do time europeu
Agência Estado

16 ago 2023 às 09:47

Inglaterra vai enfrentar a Espanha na final da Copa do Mundo Feminina
A Inglaterra está na final da Copa do Mundo feminina. Na madrugada desta quarta-feira, dia 16, as inglesas bateram a Austrália por 3 a 1 em jogo válido pela semifinal do Mundial de 2023 e garantiram a tão sonhada vaga na decisão do torneio, que acontece no domingo, às 7h (de Brasília). Elas enfrentarão a Espanha, que venceu ontem contra a Suécia e se classificou para sua primeira final na história da competição.
Foi sofrido e, por pouco, a Austrália não conseguiu alcançar um feito histórico e chegar à final de uma Copa do Mundo perante sua torcida. Mas a Inglaterra foi valente, se segurou na defesa nos minutos finais e no contra-ataque, matou o jogo, se classificou e agora sonha com o título inédito.

O primeiro tempo foi marcado por um leve domínio inglês que acabou sendo traduzido em um golaço de Ella Toone. O placar de um a zero era justo e as Matildas pouco perigo ofereciam contra as atuais campeãs da Euro. Na segunda etapa, uma Austrália valente se lançou ao ataque e chegou a empatar com outro golaço, dessa vez feito por Sam Kerr. Motivada pela torcida, as australianas cresceram no jogo, mas acabaram levando um gol de Lauren Hemp.
Na frente do placar, as inglesas se fecharam e resistiram à pressão australiana. Sam Kerr até teve duas ótimas oportunidades, mas quem decidiu foi Alessia Russo, que matou o jogo em um contra-ataque e garantiu a classificação europeia. Agora, elas enfrentam a Espanha no próximo domingo, dia 20, às 7h (de Brasília) pela final do Mundial.

