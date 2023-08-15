Com salário de R$ 2,3 milhões por dia, Neymar acerta com Al Hilal

Neymar em treino da Seleção Brasileira Crédito: Reuters/Folhapress

É oficial: Neymar está de casa nova. Na tarde desta terça-feira (15), o Al Hilal, da Arábia Saudita, anunciou o jogador brasileiro para as próximas duas temporadas.

Em um vídeo que mescla as ruas e arquibancadas da Arábia com grafismos de Neymar, o craque de 31 anos se apresenta aos torcedores: “Estou aqui na Arábia Saudita. Eu sou Hilal”.

Na equipe comandada por Jorge Jesus, ex-Flamengo, Neymar terá a companhia de nomes como Koulibaly, Marega, e Salem Al-Dawsari.

O Al Hilal já desembolsou mais de 90 milhões de euros (R$ 490 milhões) para tirar Neymar do Paris Saint-Germain, onde o camisa dez ficou por seis temporadas. Agora, o clube saudita assume o compromisso de pagar 320 milhões de euros, cerca de R$ 1,7 bilhão, até o fim do contrato, que inclui luvas e acordos comerciais.

Ao todo, Neymar vai receber mais de R$ 70 milhões por mês, o equivalente a, aproximadamente, R$ 2,3 milhões por dia.

A previsão é de que o jogador seja apresentado aos torcedores no próximo sábado (19), em um evento promovido por seu novo clube. Na data em questão, o Al Hilal entra em campo contra o Al-Fayha, pela segunda rodada do Campeonato Saudita e há a possibilidade da estreia de Neymar já neste jogo.

Mesmo com as altas cifras ofertadas na Arábia, a pretensão de Neymar seria retornar à Europa ao fim de seu contrato, já que o objetivo do jogador é disputar uma liga competitiva e com mais visibilidade para ter chances de disputar a Copa do Mundo de 2026.

A contratação do jogador brasileiro configura a maior transação da história do futebol feita por um clube não europeu. Hoje, o Al-Hilal é o clube mais popular da Arábia Saudita, e já desembolsou mais de 180 milhões de euros na atual janela de transferências.