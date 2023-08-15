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É oficial

Com salário de R$ 2,3 milhões por dia, Neymar acerta com Al Hilal

Negociação milionária com o clube da Arábia Saudita vai render mais de R$ 1 bilhão ao jogador de 31 anos. PSG, antigo clube do brasileiro, recebe mais de 90 milhões de euros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2023 às 14:11

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 14:11

Neymar leva os 'parças' e até cabeleireiro para a Copa do Mundo
Neymar em treino da Seleção Brasileira Crédito: Reuters/Folhapress
É oficial: Neymar está de casa nova. Na tarde desta terça-feira (15), o Al Hilal, da Arábia Saudita, anunciou o jogador brasileiro para as próximas duas temporadas.
Em um vídeo que mescla as ruas e arquibancadas da Arábia com grafismos de Neymar, o craque de 31 anos se apresenta aos torcedores: “Estou aqui na Arábia Saudita. Eu sou Hilal”.
Na equipe comandada por Jorge Jesus, ex-Flamengo, Neymar terá a companhia de nomes como Koulibaly, Marega, e Salem Al-Dawsari.
O Al Hilal já desembolsou mais de 90 milhões de euros (R$ 490 milhões) para tirar Neymar do Paris Saint-Germain, onde o camisa dez ficou por seis temporadas. Agora, o clube saudita assume o compromisso de pagar 320 milhões de euros, cerca de R$ 1,7 bilhão, até o fim do contrato, que inclui luvas e acordos comerciais.
Ao todo, Neymar vai receber mais de R$ 70 milhões por mês, o equivalente a, aproximadamente, R$ 2,3 milhões por dia.
A previsão é de que o jogador seja apresentado aos torcedores no próximo sábado (19), em um evento promovido por seu novo clube. Na data em questão, o Al Hilal entra em campo contra o Al-Fayha, pela segunda rodada do Campeonato Saudita e há a possibilidade da estreia de Neymar já neste jogo.

Mesmo com as altas cifras ofertadas na Arábia, a pretensão de Neymar seria retornar à Europa ao fim de seu contrato, já que o objetivo do jogador é disputar uma liga competitiva e com mais visibilidade para ter chances de disputar a Copa do Mundo de 2026.
A contratação do jogador brasileiro configura a maior transação da história do futebol feita por um clube não europeu. Hoje, o Al-Hilal é o clube mais popular da Arábia Saudita, e já desembolsou mais de  180 milhões de euros na atual janela de transferências.
Com a ida para o Oriente Médio, Neymar encerra sua passagem de dez temporadas pela Europa, onde conquistou vinte títulos entre Barcelona e Paris Saint-Germain.

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