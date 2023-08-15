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Crise no Flamengo

Sampaoli e Pedro têm 1ª conversa após agressão de preparador

O treinador e o camisa 9 se reuniram em uma sala no CT Ninho do Urubu após o treino desta segunda-feira (14)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 ago 2023 às 05:52

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 05:52

Em meio ao momento turbulento no Flamengo, o técnico Jorge Sampaoli e o atacante Pedro tiveram a primeira conversa após a agressão sofrida pelo jogador, no fim do mês passado.
O treinador e o camisa 9 se reuniram em uma sala no CT Ninho do Urubu após o treino desta segunda-feira (14). O papo durou cerca de meia hora e contou até com um abraço fraternal.
Pedro comemora gol diante do São Paulo na 19ª rodada do Brasileirão 2023
Pedro comemora gol diante do São Paulo na 19ª rodada do Brasileirão 2023 Crédito: Reprodução / Redes Sociais
O encontro serviu para amenizar o clima e buscar um entendimento maior. A informação foi publicada, primeira, pela ESPN e confirmada pelo UOL.
A ideia é que a relação possa ganhar novos ares a partir de agora. Eles não se falavam a sós desde o episódio em Minas Gerais, quando Pedro foi vítima de agressão por parte do preparador Pablo Fernández.
O movimento ocorre em meio à crise no Flamengo, e com o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil batendo à porta. As equipes se encontram na quarta-feira, no Maracanã.
O Flamengo já enfrentava um momento conturbado e viu o cenário ficar ainda pior após a eliminação nas oitavas de final da Libertadores, para o Olimpia.
Na chegada da delegação ao Rio, na última sexta-feira, houve fortes protestos. Membros da diretoria, comissão técnica e alguns jogadores foram alvos de xingamentos.
No duelo com o São Paulo, no Maracanã, ontem (13), o reencontro do Fla com a torcida não foi dos mais amistosos, e o empate foi mais um elemento neste caldeirão rubro-negro.
Enquanto isso, Sampaoli vê o trabalho ser contestado e parte da torcida pedir mudanças no comando do time.

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