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Brasileirão

Flamengo se salva com pênalti no fim e empata com São Paulo

Partida é marcada por protestos da torcida rubro-negra no estádio, que hostilizou dirigentes e jogadores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 ago 2023 às 05:48

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 05:48

Flamengo e São Paulo empataram em 1 a 1 neste domingo (13), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou protestos da torcida do Flamengo contra a diretoria antes, durante e após o apito final.
Lucas Moura, aos 38 minutos do primeiro tempo, marcou para o São Paulo e Pedro, aos 50 minutos do segundo tempo empatou para o Flamengo.
Flamengo empatou com o São Paulo por 1 a 1, neste domingo (13), no Maracanã
Flamengo empatou com o São Paulo por 1 a 1, neste domingo (13), no Maracanã Crédito: Marcelo Cortes / CRF
A partida também marcou a estreia de James Rodríguez com a camisa do São Paulo.
Com o empate, o Flamengo ficou na 3ª posição com 32 pontos, já o São Paulo foi para o 9º lugar do Brasileirão com 27 pontos.
Tanto Flamengo quanto São Paulo voltam a campo na quarta-feira (16), pelos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro recebe o Grêmio, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e pode perder por até um gol de diferença para ir à final. Do outro lado, o Tricolor recebe o Corinthians, às 19h30, no Morumbi, e precisa vencer por dois gols de diferença para ir direto à decisão.

Como foi o jogo

O jogo começou muito disputado no meio-campo e em um ritmo mais lento. As equipes dividiram bem a posse de bola, o Flamengo com passes lentos ficava preso na marcação do São Paulo, que conseguia trocar passes com mais facilidade.
O São Paulo foi levemente superior na primeira metade do primeiro tempo. O time paulista, apesar de não criar tanto, conseguia ter mais controle do jogo. Já o Flamengo tinha dificuldade de acelerar o jogo e chegar na área rival, mas tentava marcar a saída de bola em cima.
O São Paulo terminou o primeiro tempo na frente do placar e superior ao Flamengo. O time carioca mostrou pouca agressividade, enquanto os paulistas aproveitaram os espaços dados pelo rival para marcar.
O Flamengo começou o primeiro tempo ficando mais com a bola, mas sem conseguir agredir muito o São Paulo. O time de Dorival Júnior acabou recuando e não conseguia armar um contra-ataque e tinha dificuldades para ficar com a bola.
O Flamengo seguiu mais tempo com a bola em busca do empate, mas pouco criou. O São Paulo recuou suas linhas e tentava explorar o contra-ataque, mas sem muito sucesso.

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