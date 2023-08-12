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Na bronca

Torcida do Flamengo picha muro de Ninho do Urubu após queda na Libertadores

O presidente do clube, Rodolfo Landim, foi o principal alvo dos protestos, recebendo duas citações: "Fora Landim" e "Landim safado"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 ago 2023 às 13:07

Publicado em 12 de Agosto de 2023 às 13:07

Torcedores do Flamengo picharam o muro do CT Ninho do Urubu na manhã deste sábado (12).
O presidente do clube, Rodolfo Landim, foi o principal alvo dos protestos, recebendo duas citações: "Fora Landim" e "Landim safado".
Muro do Ninho do Urubu foi pichado
Muro do Ninho do Urubu foi pichado Crédito: Reprodução
"SAF não", "SAF é o caralh*" e "Mengo é do povão" também foram pichados no muro do CT.
O protesto dos rubro-negros acontece após a quedo do Fla do Copa Libertadores, depois de perder por 3 a 1 para o Olimpia-PAR nas oitavas de final da competição.
O grupo de torcedores que protestou no Ninho do Urubu também derrubou barreiras de proteção na entrada do local, mas não houve confusão nos arredores.

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