Rivais não perdoam e redes ficam recheadas de memes após eliminação do Flamengo; confira

Após a dramática eliminação do Flamengo diante do Olimpia, na noite desta quinta-feira (10), pelas oitavas de final da Libertadores, a internet não perdoou e diversos memes e piadas tomaram conta das redes sociais. Confira alguns abaixo:
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