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"Ficou no cheirinho"

Rivais não perdoam e redes ficam recheadas de memes após eliminação do Flamengo; confira

Se de um lado os flamenguistas protestaram no retorno do clube ao Rio, os rivais não perdoaram e encheram as redes sociais de provocações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2023 às 10:32

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 10:32

Montagem com Pedro sorrindo ao fim do jogo foi uma das mais compartilhadas nas redes sociais
Montagem com Pedro sorrindo ao fim do jogo foi uma das mais compartilhadas nas redes sociais Crédito: Reprodução / Twitter
Após a dramática eliminação do Flamengo diante do Olimpia, na noite desta quinta-feira (10), pelas oitavas de final da Libertadores, a internet não perdoou e diversos memes e piadas tomaram conta das redes sociais. Confira alguns abaixo:

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