A história do arquiteto capixaba e flamenguista que projetou o CT do Flamengo

Eu acho que é fundamental. Trabalhamos e fizemos alguns projetos juntos. Na época, o Paulinho foi convidado pra fazer o Cais das Artes e eu fui convidado para fazer, ao mesmo tempo, do outro lado da baía, um memorial na Prainha, em Vila Velha, do Vasco Fernandes Coutinho, que foi o primeiro português que chegou aí. Eu fiz esse memorial e o Paulinho fez o Cais das Artes. Paulinho foi patrocinado pela Petrobras, nosso escritório foi patrocinado pela Nestlé. Nós fizemos os projetos juntos e eu fiz um projeto de um ancorador do lado de Vila Velha e o Paulinho fez um ancorador do lado de Vitória. A ideia é que você pudesse sair lá do Memorial do Vasco Fernando Coutinho, pegar um vaporettozinho (barco tradicional de Veneza) e atravessar a baía, chegar no Cais das Artes e vice-versa. Mas teve uma confusão política, a obra do Paulinho andou, a nossa melou.