A história do arquiteto capixaba e flamenguista que projetou o CT do Flamengo

A Gazeta: como surgiu essa proposta de fazer um projeto tão importante como o CT do Flamengo, hoje reconhecido por todo o futebol do Brasil como um espaço de ponta para os atletas?
Como era esse local que o Flamengo havia inaugurado?
Qual o diferencial dos CTs desses times no exterior?
Os jornalistas têm esse conforto para trabalhar, mas o trabalho dos jogadores também fica reservado?
Privacidade total, né?
E o senhor é flamenguista?
Porque eu queria saber se o time também foi uma motivação para fazer esse projeto.
Centro de Treinamento Presidente George Helal, o Ninho do Urubu inaugurado em 2018 no bairro Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro
O Vasco também te chegou a fazer um convite para fazer o CT deles. Você acabou recusando. É por conta dessa ligação com o Flamengo, de ser o seu time?
Alexandre, e sua relação com Vitória?
Alexandre, eu queria te perguntar se Vitória é tão bonita como o Rio de Janeiro
E ali perto da Praça do Papa tem o Cais das Artes, do Paulo Mendes da Rocha, que é um projeto que às vezes as pessoas criticam por ter muito concreto, um projeto que está parado há muito tempo.
Notas de rodapé
• Alexandre Feu é filho do engenheiro capixaba João Ignácio Feu Rosa (1925-2005), que projetou o Edíficio Caramuru e o Edifício Domingos Martins, no Centro de Vitória;
• O projeto de reformulação da Prainha, em Vila Velha, feito por Alexandre, é diferente do que a prefeitura toca atualmente;
• O arquiteto mora no Rio de Janeiro desde a década de 70, quando foi cursar arquitetura na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);
• As obras no Cais das Artes devem ser retomadas em 60 dias após um acordo de R$ 183 milhões.