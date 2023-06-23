Cais das Artes: missão agora é cumprir os prazos

Descaso e ação do tempo vão destruindo o Cais das Artes Crédito: Fernando Madeira - 21/03/2023

Também prevê que o canteiro de obras volte a funcionar em 60 dias. Ou seja, por volta de 20 de agosto deste ano a população que passar nos arredores já deverá observar as movimentações dos operários no local.

É preciso guardar esses prazos, marcar no calendário. E cobrar caso não sejam cumpridos, para que não haja mais prejuízos materiais e incredulidade quanto aos compromissos firmados. O Cais das Artes, um projeto do renomado arquiteto capixaba Paulo Mendes da Rocha, foi de ícone de vanguarda a símbolo do atraso em poucos anos. A retomada das obras dentro dos prazos será também uma forma de reverenciar a memória do arquiteto, morto em 2021

A nova etapa de obras deve custar aos cofres públicos até R$ 183 milhões. No esqueleto atual, cujos trabalhos foram suspensos em 2015, foram gastos R$ 132 milhões. O acordo prevê um saldo a favor do Estado de R$ 3,3 milhões, que foram atualizados em setembro de 2022 e passaram para R$ 6,8 milhões. A recuperação da estrutura existente vai ser bancada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), mas não poderá ultrapassar R$ 20,6 milhões. Se houver excedente, a empresa deverá arcar com os custos.