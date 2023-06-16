Uma lembrança aos políticos: o povo é pobre, gente

Crédito: Arquivo/Agência Brasil

O título deste editorial é uma lembrança a vereadores, deputados e todos os representantes eleitos pelo povo de que, enquanto eles tomam decisões que só beneficiam a eles próprios, um percentual alto da população brasileira ainda vive com muito pouco, esperando que eles cumpram seus compromissos com o interesse público. Há muito a ser feito além de seus próprios umbigos.

Os limites das linhas de pobreza e extrema pobreza são as rendas mensais de R$ 665 e R$ 208, respectivamente. É inconcebível que os políticos não se esforcem em memorizar essas cifras quando decidem meter as mãos nos cofres públicos para aumentar, deliberadamente, os próprios rendimentos. Sem sentimento de culpa.

Levantamento deste jornal mostrou que, até o momento, câmaras municipais de 18 cidades capixabas já aprovaram aumento de salário ou de vagas de vereadores . Nem todos os casos com aumentos tão exorbitantes quanto os de Vitória e Vila Velha. Na Câmara de Leopoldina, por exemplo, o salário passou de R$ 5.971,01 para R$ 6.874,54. Um reajuste condizente com os aplicados na iniciativa privada, uma medida necessária diante do quadro inflacionário e da perda de valor do dinheiro. Não se deve penalizar os aumentos, mas sim os abusos.

No Legislativo estadual, ainda permanece o gosto amargo do tíquete-alimentação de R$ 1,8 mil aprovado para os deputados . A mera comparação desse valor com aqueles citados anteriormente, que são a barreira para a pobreza ou a extrema pobreza, é suficiente para questionar qualquer parlamentar que, já com um salário de R$ 31,2 mil garantido na conta bancária, tenha solicitado ou venha a solicitar o benefício.