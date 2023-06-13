Aumento salarial de vereadores de Vitória: todo mundo venceu, menos o povo

Sobre a derrubada do veto do prefeito Lorenzo Pazolini ao aumento do salário dos vereadores, a colunista Letícia Gonçalves forneceu nesta segunda-feira (12) detalhes dos bastidores da votação na Câmara de Vitória que dimensionam possíveis estratégias eleitorais das partes envolvidas.
Obviamente, o eleitor tem total interesse em conhecer as verdadeiras intenções por trás de decisões tão controversas de seus representantes no poder. O incômodo pensamento de que talvez a população esteja sendo feito de boba é persistente.
Mas, no frigir dos ovos, o que importa é que os vereadores de Vitória foram presenteados por eles mesmos com um aumento salarial que só não chega a 100% por algum capricho desconhecido. Na próxima legislatura, os vereadores, que atualmente recebem R$ 8,9 mil, passarão a engordar a conta bancária com R$ 17,6 mil.
"Ah, mas somente os vereadores eleitos em 2024 vão desfrutar desse polpudo reajuste."
É verdade. mas todos sabem que o percentual de vereadores que tenta se reeleger é sempre considerável; poucos são ingênuos em descartar uma possível permanência na Câmara de Vereadores diante da impossibilidade de alçar maiores voos políticos. Aumentar o salário da próxima legislatura não é altruísmo, é um investimento futuro. Vale lembrar que até o aumento no número de cadeiras aprovado anteriormente pelos mesmos vereadores pode entrar nessa categoria.
2023 antecede o ano eleitoral, e o Espírito Santo testemunha uma onda de aumentos de salários de vereadores e de vagas nas câmaras municipais. Na Grande Vitória, além da Capital, Serra e Viana já se movimentaram nesse sentido e fizeram as duas alterações.
As movimentações, que confirmam pela enésima vez o patrimonialismo incrustado historicamente na classe política brasileira, mostram que nem tudo o que acontece na superfície reflete as verdadeiras intenções que estão ocultas. Enquanto uns podem se beneficiar da popularidade de uma decisão, outros podem colher os frutos financeiros no futuro. O único que sai perdendo é o interesse público.