Aumento salarial de vereadores de Vitória: todo mundo venceu, menos o povo

Prédio da Câmara de Vereadores de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Obviamente, o eleitor tem total interesse em conhecer as verdadeiras intenções por trás de decisões tão controversas de seus representantes no poder. O incômodo pensamento de que talvez a população esteja sendo feito de boba é persistente.

"Ah, mas somente os vereadores eleitos em 2024 vão desfrutar desse polpudo reajuste."

É verdade. mas todos sabem que o percentual de vereadores que tenta se reeleger é sempre considerável; poucos são ingênuos em descartar uma possível permanência na Câmara de Vereadores diante da impossibilidade de alçar maiores voos políticos. Aumentar o salário da próxima legislatura não é altruísmo, é um investimento futuro. Vale lembrar que até o aumento no número de cadeiras aprovado anteriormente pelos mesmos vereadores pode entrar nessa categoria.

2023 antecede o ano eleitoral, e o Espírito Santo testemunha uma onda de aumentos de salários de vereadores e de vagas nas câmaras municipais. Na Grande Vitória, além da Capital, Serra e Viana já se movimentaram nesse sentido e fizeram as duas alterações.