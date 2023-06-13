Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Aumento salarial de vereadores de Vitória: todo mundo venceu, menos o povo
Opinião da Gazeta

Aumento salarial de vereadores de Vitória: todo mundo venceu, menos o povo

No frigir dos ovos, o que importa é que os vereadores de Vitória foram presenteados por eles mesmos com um aumento salarial que só não chega a 100% por algum capricho desconhecido

Públicado em 

13 jun 2023 às 01:00

Colunista

Prédio da Câmara de Vereadores de Vitória
Prédio da Câmara de Vereadores de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Sobre a derrubada do veto do prefeito Lorenzo Pazolini ao aumento do salário dos vereadores, a colunista Letícia Gonçalves forneceu nesta segunda-feira (12) detalhes dos bastidores da votação na Câmara de Vitória que dimensionam possíveis estratégias eleitorais das partes envolvidas.
Obviamente, o eleitor tem total interesse em conhecer as verdadeiras intenções por trás de decisões tão controversas de seus representantes no poder. O incômodo pensamento de que talvez a população esteja sendo feito de boba é persistente.
Mas, no frigir dos ovos, o que importa é que os vereadores de Vitória foram presenteados por eles mesmos com um aumento salarial que só não chega a 100% por algum capricho desconhecido. Na próxima legislatura, os vereadores, que atualmente recebem R$ 8,9 mil, passarão a engordar a conta bancária com R$ 17,6 mil.
"Ah, mas somente os vereadores eleitos em 2024 vão desfrutar desse polpudo reajuste."
É verdade. mas todos sabem que o percentual de vereadores que tenta se reeleger é sempre considerável; poucos são ingênuos em descartar uma possível permanência na Câmara de Vereadores diante da impossibilidade de alçar maiores voos políticos. Aumentar o salário da próxima legislatura não é altruísmo, é um investimento futuro. Vale lembrar que até o aumento no número de cadeiras aprovado anteriormente pelos mesmos vereadores pode entrar nessa categoria. 
2023 antecede o ano eleitoral, e o Espírito Santo testemunha uma onda de aumentos de salários de vereadores e de vagas nas câmaras municipais. Na Grande Vitória, além da Capital, Serra e Viana já se movimentaram nesse sentido e fizeram as duas alterações.
Nesta segunda-feira, a Câmara de Vila Velha realizou votação em primeiro turno para aumentar o número de vereadores em um projeto que nasceu cercado de mistério. O aumento de salário de vereadores no município em 2025 já tinha sido sacramentado antes.
As movimentações, que confirmam pela enésima vez o patrimonialismo incrustado historicamente na classe política brasileira, mostram que nem tudo o que acontece na superfície reflete as verdadeiras intenções que estão ocultas. Enquanto uns podem se beneficiar da popularidade de uma decisão, outros podem colher os frutos financeiros no futuro. O único que sai perdendo é o interesse público.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Não desistir do Centro de Vitória é sempre uma vitória a ser comemorada

Do Viaduto de Carapina à 3ª Ponte, a expectativa está perdendo para a realidade

Briga de rua coloca policiais militares do lado oposto da lei e da ordem

BR 101: com relicitação autorizada quase 1 ano depois, quanto mais esperar?

Remissão de câncer em um mês é a ciência que cura e emociona

Tópicos Relacionados

Lorenzo Pazolini Vitória (ES) Câmara de Vitória Câmara de Vereadores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Páscoa: 5 filmes para praticar inglês no feriado
Imagem BBC Brasil
Guerra no Irã pressiona futuro de Catar e Emirados Árabes: 'Existência por gerações pode estar em risco'
Imagem de destaque
Agente funerário escondeu mais de 30 corpos, enganou famílias e embolsou dinheiro de enterros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados