Briga de rua coloca policiais militares do lado oposto da lei e da ordem

Confusão aconteceu do lado de fora de uma boate na Praia do Canto Crédito: Leitor | A Gazeta

No episódio deste fim de semana, os dois agentes da lei envolvidos na briga dão versões distintas sobre o ocorrido. A confusão que teria começado na boate ganhou materialidade nos socos e ameaças proferidos pelo major registrados em vídeo por uma testemunha. Nas imagens, o soldado está imobilizado, enquanto é espancado. O que levou a esse flagrante de violência entre dois militares que deveriam ser exemplos de conduta é uma resposta que a sociedade exige.

O secretário afirmou que o major e o soldado devem ser afastados das funções durante a investigação do caso. É o mínimo que se espera, pois agentes sob suspeição são um risco à sociedade. A Polícia Civil autuou o major por lesão corporal, ameaça, desobediência e desacato a funcionário público.