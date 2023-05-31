Serviço de abastecimento de água ainda falha demais na Grande Vitória

Manutenções como a do último sábado, segundo a própria Cesan, que atua em 53 municípios capixabas, servem para aumentar a confiabilidade no sistema de abastecimento, ou seja, para garantir que a água chegue a todos os imóveis. No site da empresa, há a informação de que o investimento na execução dos serviços foi de R$ 2,3 milhões. Mas o que segue sendo rotineiro são consumidores insatisfeitos com o serviço, sobretudo nos bairros periféricos.