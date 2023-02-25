Após reparo, abastecimento de água vai ser normalizado em até 24 horas

O reparo na adutora localizada na região de São Torquato, Vila Velha, em que foi identificado um vazamento na manhã deste sábado (25), foi concluído após cerca de nove horas de serviço. Com isso, o abastecimento nos municípios da Grande Vitória afetados (Cariacica, Vitória e Vila Velha) deve ser normalizado em até 24 horas, de acordo com a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan).
O vazamento foi identificado durante a manhã deste sábado (25) e as equipes técnicas da companhia trabalharam no local das 9 às 18 horas. Para solucionar o problema, um tubo de aço foi soldado.
Os bairros diretamente afetados não foram informados pela Cesan, mas a companhia garantiu que o abastecimento será retomado de forma gradativa e deve ser normalizado até 24 horas a partir da conclusão do reparo na adutora.
Os moradores que não possuem sistema de caixa d'água reserva podem passar por desabastecimento durante esse período de retomada do sistema.
Se necessário, a Cesan informa que o abastecimento de água para serviços essenciais, como hospitais, unidades de pronto atendimento de saúde, delegacias e presídios, será garantido por caminhões-pipa. Moradores podem acionar a Cesan pelo 115 ou (27) 3422-0115.