Após reparo, abastecimento de água vai ser normalizado em até 24 horas

Vazamento de água identificado pela Cesan já foi reparado neste sábado (25) Crédito: Divulgação/Cesan

O reparo na adutora localizada na região de São Torquato, Vila Velha , em que foi identificado um vazamento na manhã deste sábado (25), foi concluído após cerca de nove horas de serviço. Com isso, o abastecimento nos municípios da Grande Vitória afetados (Cariacica, Vitória e Vila Velha) deve ser normalizado em até 24 horas, de acordo com a Companhia Espírito-Santense de Saneamento ( Cesan ).

O vazamento foi identificado durante a manhã deste sábado (25) e as equipes técnicas da companhia trabalharam no local das 9 às 18 horas. Para solucionar o problema, um tubo de aço foi soldado.

Os bairros diretamente afetados não foram informados pela Cesan, mas a companhia garantiu que o abastecimento será retomado de forma gradativa e deve ser normalizado até 24 horas a partir da conclusão do reparo na adutora.

Os moradores que não possuem sistema de caixa d'água reserva podem passar por desabastecimento durante esse período de retomada do sistema.