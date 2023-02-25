Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Grande Vitória

Após reparo, abastecimento de água vai ser normalizado em até 24 horas

Vazamento foi identificado na manhã deste sábado (25), em adutora de São Torquato, e conserto foi concluído por volta das 18 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2023 às 20:17

Publicado em 25 de Fevereiro de 2023 às 20:17

Vazamento de água identificado pela Cesan afeta abastecimento na Grande Vitória
Vazamento de água identificado pela Cesan já foi reparado neste sábado (25) Crédito: Divulgação/Cesan
O reparo na adutora localizada na região de São Torquato, Vila Velha, em que foi identificado um vazamento na manhã deste sábado (25), foi concluído após cerca de nove horas de serviço. Com isso, o abastecimento nos municípios da Grande Vitória afetados (Cariacica, Vitória e Vila Velha) deve ser normalizado em até 24 horas, de acordo com a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan).
O vazamento foi identificado durante a manhã deste sábado (25) e as equipes técnicas da companhia trabalharam no local das  9 às 18 horas. Para solucionar o problema, um tubo de aço foi soldado.
Os bairros diretamente afetados não foram informados pela Cesan, mas a companhia garantiu que o abastecimento será retomado de forma gradativa e deve ser normalizado até 24 horas a partir da conclusão do reparo na adutora.
Os moradores que não possuem sistema de caixa d'água reserva podem passar por desabastecimento durante esse período de retomada do sistema.
Se necessário, a Cesan informa que o abastecimento de água para serviços essenciais, como hospitais, unidades de pronto atendimento de saúde, delegacias e presídios, será garantido por caminhões-pipa. Moradores podem acionar a Cesan pelo 115 ou (27) 3422-0115.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Grande Vitória Vila Velha Vitória (ES) Cesan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados