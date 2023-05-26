Filas no Dia Livre de Impostos são um grito pela reforma tributária

Motoristas fazem fila para abastecer carro no Dia Livre de Impostos Crédito: Ricardo Medeiros

A iniciativa nacional de empresários e lojistas de promover o Dia Livre de Impostos tem justamente a motivação de escancarar o impacto da carga tributária no bolso: no caso do combustível, que atualmente é vendido a R$ 5,10 o litro em um posto de Vitória, pôde ser adquirido pelos consumidores que ficaram na fila por R$ 3,79.

Essas pessoas que esperaram tanto para abastecer seus veículos estavam ali pela oportunidade de economizarem, obviamente. Mas também participaram de uma forma de protesto. Por quanto tempo o país ainda seguirá impondo à população essa injustiça, comprometendo renda e investimentos, sem promover as devidas correções em seu sistema tributário, considerado um dos mais confusos do planeta?

A reforma tributária que está sendo gestada no Congresso precisa ser essa resposta. Um dos principais ajustes deverá se dar no modelo de tributação sobre o consumo, considerado disfuncional e ineficiente, com a arrecadação feita em estruturas administrativas paralelas nos três níveis de governo. A criação de um imposto unificado é uma das propostas.

O governador Renato Casagrande nesta semana, em entrevista ao colunista Abdo Filho , demonstrou preocupação com os prazos, pois o interesse do governo federal é votar a reforma tributária ainda neste semestre. Como querem votar em junho, o tempo está ficando curto demais para o debate. Estou fazendo um apelo, é um assunto complexo, não podemos perder isso de vista, ainda há muitas dúvidas. Que texto será enviado ao Congresso? Ainda não sabemos, não conseguimos fazer uma análise, isso acaba gerando dúvidas e incertezas. Os estudos precisam ser apresentados o quanto antes."

Há uma tensão entre a urgência de se encaminhar uma reforma que consiga promover a justiça fiscal e a necessidade de promover a discussão qualificada sobre o tema. A Gazeta tem publicado, quinzenalmente desde março, artigos do secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé, que faz parte do grupo de trabalho sobre a reforma tributária no Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz).