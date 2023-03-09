A Gazeta publica série de artigos sobre reforma tributária

A Gazeta inicia, nesta sexta-feira (10), a publicação de uma série de artigos sobre a inicia, nesta sexta-feira (10), a publicação de uma série de artigos sobre a reforma tributária , assinados pelo secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé, que faz parte do grupo de trabalho sobre o tema no Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz).

“O GT (grupo de trabalho) se reúne semanalmente com o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, para debater pontos da reforma, principalmente sobre alguns específicos que possuem posicionamentos divergentes, para eventual entendimento”, esclareceu a Sefaz.

Marcelo Altoé vai assinar série de artigos sobre reforma tributária em A Gazeta Crédito: Lucas S. Costa/Ales

Os artigos serão publicados quinzenalmente, sempre às sextas-feiras. De acordo com o secretário, serão abordadas as principais questões que gravitam em torno da reforma tributária, incluindo aspectos técnicos, polêmicas, dificuldades e potenciais impactos para o Espírito Santo.

“Objetiva-se, com essa iniciativa, contribuir para o debate público pari passu (no mesmo ritmo) com o avanço das deliberações no Congresso e, em especial, dialogar com a sociedade capixaba, no calor da hora, acerca de uma temática que, não há exagero em dizer, definirá o futuro de curto, médio e longo prazo do país.”

A editora de Opinião de A Gazeta, Carol Rodrigues, destacou que esta é uma oportunidade de aproximar o público capixaba daquilo que está sendo discutido em Brasília.

“A reforma tributária é um tema complexo, mas importante demais para o crescimento econômico e, consequentemente, para a vida das pessoas. É importante saber como as propostas podem beneficiar a consolidação de um ambiente de negócios mais fértil para o Brasil", disse Carol.

A editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, por sua vez, destacou que o veículo sempre teve como uma de suas bandeiras a defesa de tributos justos que garantam o bom funcionamento da economia, sem penalizar pessoas físicas e jurídicas.