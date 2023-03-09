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Opinião

A Gazeta publica série de artigos sobre reforma tributária

Textos assinados pelo secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé, que faz parte de grupo de trabalho sobre o tema,  começam a ser publicados nesta sexta (10)

Publicado em 09 de Março de 2023 às 16:02

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

09 mar 2023 às 16:02
A Gazeta inicia, nesta sexta-feira (10), a publicação de uma série de artigos sobre a reforma tributária, assinados pelo secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé, que faz parte do grupo de trabalho sobre o tema no Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz).
“O GT (grupo de trabalho) se reúne semanalmente com o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, para debater pontos da reforma, principalmente sobre alguns específicos que possuem posicionamentos divergentes, para eventual entendimento”, esclareceu a Sefaz.
Marcelo Altoé vai continuar à frente da Secretaria de Estado da Fazenda
Marcelo Altoé vai assinar série de artigos sobre reforma tributária em A Gazeta Crédito: Lucas S. Costa/Ales
Os artigos serão publicados quinzenalmente, sempre às sextas-feiras. De acordo com o secretário, serão abordadas as principais questões que gravitam em torno da reforma tributária, incluindo aspectos técnicos, polêmicas, dificuldades e potenciais impactos para o Espírito Santo.
“Objetiva-se, com essa iniciativa, contribuir para o debate público pari passu (no mesmo ritmo) com o avanço das deliberações no Congresso e, em especial, dialogar com a sociedade capixaba, no calor da hora, acerca de uma temática que, não há exagero em dizer, definirá o futuro de curto, médio e longo prazo do país.”
A editora de Opinião de A Gazeta, Carol Rodrigues, destacou que esta é uma oportunidade de aproximar o público capixaba daquilo que está sendo discutido em Brasília.
“A reforma tributária é um tema complexo, mas importante demais para o crescimento econômico e, consequentemente, para a vida das pessoas. É importante saber como as propostas podem beneficiar a consolidação de um ambiente de negócios mais fértil para o Brasil", disse Carol.
A editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, por sua vez, destacou que o veículo sempre teve como uma de suas bandeiras a defesa de tributos justos que garantam o bom funcionamento da economia, sem penalizar pessoas físicas e jurídicas.
"Será muito importante ter uma visão de quem está participando das negociações desse movimento fundamental para o país. Com as análises do secretário de Fazenda, Marcelo Altoé, teremos como antecipar discussões e tirar dúvidas sobre o que está sendo debatido", destacou Elaine.

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