Reforma tributária: a preocupação de importantes entidades do ES

Sidemar Acosta, presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado (Sindiex), compartilha da mesma dor de cabeça. "A maior preocupação é de como o assunto será conduzido no Congresso Nacional, visto o impacto de algumas medidas na arrecadação dos estados. Impostos serem cobrados no destino, como tema levantando, por exemplo, poderá acarretar em perda para o Espírito Santo e a saída de importantes empresas do setor de comércio internacional".