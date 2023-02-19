Operadora de cartões vai levar sede para o Centro de Vitória

A Le Card, operadora especializada em cartões de benefícios (alimentação, combustível, refeição, entre outros), está de mudança para o Centro de Vitória. Com atuação em quase todo o Brasil (24 Estados e Distrito Federal), o domicílio fiscal da companhia fica em Barueri (SP). Em abril, a Le Card passará a ocupar um andar inteiro do edifício Vitória Center, na avenida Princesa Isabel. Mais de 100 funcionários e parceiros vão ocupar o espaço.
Até o final de 2023, a companhia projeta atingir 1,5 mil contratos privados, onde foi identificado maior potencial de expansão, e chegar a 1 milhão de usuários no cartão. Hoje, a empresa contabiliza 260 contratos públicos e 280 contratos privados. Os cartões da empresa possuem 300 mil usuários. A rede credenciada possui 50 mil estabelecimentos.