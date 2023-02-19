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Reocupação

Operadora de cartões vai levar sede para o Centro de Vitória

Em abril, a Le Card passará a ocupar um andar inteiro do edifício Vitória Center, na Princesa Isabel. Mais de 100 pessoas trabalharão no local

Públicado em 

19 fev 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

A Le Card, operadora especializada em cartões de benefícios (alimentação, combustível, refeição, entre outros), está de mudança para o Centro de Vitória. Com atuação em quase todo o Brasil (24 Estados e Distrito Federal), o domicílio fiscal da companhia fica em Barueri (SP). Em abril, a Le Card passará a ocupar um andar inteiro do edifício Vitória Center, na avenida Princesa Isabel. Mais de 100 funcionários e parceiros vão ocupar o espaço.
A Le Card foi atraída pelos incentivos tributários concedidos pela Prefeitura de Vitória a empresas que operam no Centro de Vitória e/ou reformam imóveis na região. “Mais de 100 pessoas passarão a circular, diariamente, na região. Consumindo e dinamizando as ruas do bairro”, explica Erly Vieira, CEO da Le Card. Segundo ele, a redução de tributos como o ISS (Imposto sobre Serviços) ajuda muito na competitividade da empresa.
Até o final de 2023, a companhia projeta atingir 1,5 mil contratos privados, onde foi identificado maior potencial de expansão, e chegar a 1 milhão de usuários no cartão. Hoje, a empresa contabiliza 260 contratos públicos e 280 contratos privados. Os cartões da empresa possuem 300 mil usuários. A rede credenciada possui 50 mil estabelecimentos.
Prédio no Centro de Vitória ganha pintura gigante com símbolos do ES
Prédio no Centro de Vitória ganha pintura gigante com símbolos do ES Crédito: Fernando Madeira

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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