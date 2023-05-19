Aquaviário vai levar mais um mês para ser inaugurado. E contando...

Estação do Aquaviário Crédito: JV Andrade/Ales

A informação oficial é de que algumas melhorias ainda precisam ser feitas nas estações da Prainha, em Vila Velha, e em Porto de Santana, Cariacica. Além disso, falta chegar ao Estado a segunda embarcação que vai dar início às operações.

Essa mudança mais recente da data do início das atividades foi justificada pelo secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, em entrevista à TV Gazeta: "Temos condições de operar em maio, mas tomamos a decisão internamente, do ponto de vista operacional. Para o usuário, é melhor estender um pouquinho e ter Prainha funcionando. Então foi uma decisão de operação, até para poder fazer uma melhor integração com o Transcol. E isso também ajuda a gente a fazer mais testes nos equipamentos".