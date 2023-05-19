Aquaviário vai levar mais um mês para ser inaugurado. E contando...

A retomada do sistema aquaviário na Grande Vitória, prevista para este mês de maio, foi mais uma vez adiada. A previsão do início das operações na Baía de Vitória, de acordo com o novo cronograma do governo do Estado, ficou para junho, em função dos atrasos nas obras das estações de embarque e desembarque.
A travessia do aquaviário tem sido longa desde que o modal de mobilidade se tornou a grande promessa do atual governo, ainda no primeiro mandato. O início das atividades estava nas metas para 2021, o que não se confirmou. Em janeiro do ano seguinte, em 2022, a promessa, feita pelo próprio governador em entrevista à Rádio CBN, era de que o sistema estaria em funcionamento em agosto do mesmo ano. Posteriormente, os planos ficaram para novembro de 2022. Março de 2023 então entrou para a agenda, depois foi substituído por maio até chegar à previsão mais recente: junho.
A informação oficial é de que algumas melhorias ainda precisam ser feitas nas estações da Prainha, em Vila Velha, e em Porto de Santana, Cariacica. Além disso, falta chegar ao Estado a segunda embarcação que vai dar início às operações.
Essa mudança mais recente da data do início das atividades foi justificada pelo secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, em entrevista à TV Gazeta: "Temos condições de operar em maio, mas tomamos a decisão internamente, do ponto de vista operacional. Para o usuário, é melhor estender um pouquinho e ter Prainha funcionando. Então foi uma decisão de operação, até para poder fazer uma melhor integração com o Transcol. E isso também ajuda a gente a fazer mais testes nos equipamentos".
Por mais que sejam apenas ajustes operacionais e finalizações das obras, o fato é que será mais uma previsão não cumprida. Não é por implicância que se cobra um cronograma exequível, no qual a integração com o Sistema Transcol esteja completa, para garantir que o início das operações se dê sem atropelos. É justamente para que a população possa se programar com a confiança de que terá o serviço disponível na data combinada.