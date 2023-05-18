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Opinião da Gazeta

Caso Araceli: a impunidade se beneficia de investigações malfeitas

Mesmo em um tempo no qual as técnicas científicas para a solução de crimes ainda se mostravam embrionárias, A Gazeta se preocupou, em editorial de 1973, com o comprometimento de possíveis provas

Públicado em 

18 mai 2023 às 01:00

Colunista

50 anos
Arte do caso Araceli em preto e branco Crédito: Acervo Pessoal/Geraldo Neto
Quem matou Araceli e por quê? Há muito mais perguntas do que respostas, 50 anos depois do crime. Esse mistério teve início com o desaparecimento da menina de 8 anos em 18 de maio de 1973, prosseguiu quando o corpo foi encontrado seis dias depois e se manteve  intacto por meio século. Com a prescrição do caso, em 1993, será para sempre uma dúvida.
E não é exagero afirmar que a sociedade capixaba nunca mais foi a mesma após o assassinato brutal da menina. Em meio ao crescimento populacional e econômico da Grande Vitória, o caso Araceli forçou uma perda de inocência. Nas décadas seguintes, a violência explodiria nas cidades.
Ao se vasculhar os arquivos da Gazeta de maio de 1973,  fica bem evidente que já no início das investigações, entre o desaparecimento da menina na Praia do Suá e o encontro do corpo na região do Hospital Infantil de Vitória, a atuação da polícia e das autoridades foi descuidada e despreparada. Na ocasião, não foi necessário nem mesmo algum distanciamento histórico para se dar conta das deficiências na apuração do caso.

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Em editorial do dia 27 de maio de 1973, este jornal fez duras críticas à falta de cuidado da polícia na cena do crime:
Editorial
Crédito: Arte/A Gazeta
Mesmo em um tempo no qual as técnicas científicas para a solução de crimes ainda se mostravam embrionárias, A Gazeta se preocupou com o comprometimento de possíveis provas. A falta de zelo com o local em que o corpo de Araceli foi encontrado foi um absurdo que mereceu a posteridade das páginas do jornal.
Araceli
Crédito: Arte/A Gazeta
Também foi reforçada a necessidade de aprimoramento investigativo diante de um cenário de aumento da violência, com direito a uma previsão que, infelizmente, viria a se concretizar no Espírito Santo nos anos seguintes: o aumento de crimes sem solução.
Araceli
Crédito: Arte/A Gazeta
O editorial também fez o alerta sobre a necessidade de uma polícia mais profissional para encarar os desafios do crescimento da Grande Vitória:
Editorial
Crédito: Arte/A Gazeta
A coleta de provas na fase inicial das investigações, sobretudo no local em que o corpo foi encontrado, teria sido determinante para fortalecer futuras acusações, o que não aconteceu. O caso Araceli se fundamentou, sobretudo, na fragilidade de provas testemunhais, facilmente manipuláveis. As relações contaminadas da polícia com o poder econômico também se beneficiaram dessa precariedade.
Meio século depois, a polícia se profissionalizou e está incontestavelmente mais preparada para finalizar inquéritos, com bases científicas e tecnológicas. O caso Araceli, contudo, deve ser sempre a lembrança de que, por descuido ou omissão, a impunidade está sempre à espreita. O bom trabalho policial é crucial para que a Justiça não falhe.

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