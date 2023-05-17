Tíquete de R$ 1,8 mil faz polarização política na Assembleia desaparecer

Se a política brasileira passa por um processo de polarização desde a última década, há alguns temas em que essa disputa ideológica simplesmente desaparece. O tíquete-alimentação de R$ 1,8 mil da Assembleia é um desses casos, uma constatação a que se chega após uma breve passada de olho na lista de deputados que solicitaram o auxílio, publicada na coluna de Letícia Gonçalves.
Deputados de todo o espectro ideológico estão lá, de mãos dadas, mostrando que é possível encontrar o consenso quando os interesses pessoais se sobrepõem aos coletivos. Lembrando que o benefício foi aprovado por unanimidade, de uma forma convenientemente sorrateira.
Deputados estaduais que estão na lista divulgada pela Assembleia de solicitação do auxílio-alimentação de R$ 1,8 mil mensais:
- Adilson Espíndula (PDT)
- Alcântaro Filho (Republicanos)
- Alexandre Xambinho (PSC)
- Allan Ferreira (Podemos)
- Bispo Alves (Republicanos)
- Bruno Resende (União Brasil)
- Callegari (PL)
- Capitão Assumção (PL)
- Coronel Weliton (PTB)
- Dary Pagung (PSB)
- Danilo Bahiense (PL)
- Denninho Silva (União Brasil)
- José Esmeraldo (PDT)
- Gandini (Cidadania)
- Hudson Leal (Republicanos)
- Iriny Lopes (PT)*
- Janete de Sá (PSB)
- João Coser (PT)
- Lucas Scaramussa (Podemos)**
- Marcelo Santos (Podemos)
- Mazinho dos Anjos (PSDB)
- Raquel Lessa (PP)
- Tyago Hoffmann (PSB)
- Vandinho Leite (PSDB)
- Zé Preto (PL)
- *Embora conste na lista divulgada pela Assembleia Legislativa, a deputada Iriny Lopes afirmou que não solicitou o pagamento do auxílio. A assessoria dela informou à coluna de Letícia Gonçalves que a parlamentar enviou um ofício à administração da Casa requerendo a retirada do nome da petista da lista.
- **Após a publicação da coluna de Letícia Gonçalves, a assessoria de Lucas Scaramussa informou que ele não enviou requerimento solicitando o pagamento do auxílio-alimentação e pediu formalmente à Assembleia que retire o nome do parlamentar do Podemos da lista divulgada.
Os deputados estaduais que não pediram até o momento, e não vão receber, o auxílio-alimentação de R$ 1,8 mil mensais:
- Camila Valadão (PSOL)
- Lucas Polese (PL)
- Lucas Scaramussa (Podemos)**
- Iriny Lopes (PT)*
- Pablo Muribeca (Patriota)
- Sérgio Meneguelli (Republicanos)
- Theodorico Ferraço (PP)
- *A deputada Iriny Lopes afirmou que não solicitou o pagamento do auxílio. A assessoria dela informou à coluna de Letícia Gonçalves que a parlamentar enviou um ofício à administração da Casa requerendo a retirada do nome da petista da lista dos que pediram.
- **Após a publicação da coluna de Letícia Gonçalves, a assessoria de Lucas Scaramussa informou que ele não enviou requerimento solicitando o pagamento do auxílio-alimentação e pediu formalmente à Assembleia que retire o nome do parlamentar do Podemos da lista dos que pediram.
Por enquanto, dos 30 parlamentares, apenas sete não solicitaram o pagamento (Iriny Lopes e Lucas Scaramussa afirmam não terem feito a solicitação, mas apareceram na lista divulgada pela Assembleia).
Alcântaro Filho está entre os solicitantes, mas já havia avisado que doaria o valor a entidades de Aracruz, seu reduto eleitoral. A justificativa de assim conseguir saber para onde a verba está indo soa como uma ironia por ser ele um representante eleito que deveria se manter vigilante com o gasto público.
Vigilante também terá de estar a sociedade a partir de agora, porque os sete deputados que ainda não solicitaram o tíquete-alimentação podem a qualquer momento fazê-lo. Um monitoramento que será prejudicado porque, como explicou Letícia Gonçalves, o Portal da Transparência não vai exibir os parlamentares que recebem ou não os R$ 1,8 mil. A imprensa terá de solicitar as informações com frequência à Assembleia para saber se houve mudanças nos pedidos.
São, neste momento, 23 deputados que vão engordar os próprios salários de R$ 31,2 mil brutos com um auxílio-alimentação maior que o salário mínimo. Pago com dinheiro do cidadão. Definitivamente, não pega bem estar nessa lista.