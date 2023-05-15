Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja a lista

Os deputados do ES que pediram para receber o auxílio-alimentação de R$ 1,8 mil

Dos 30 parlamentares, apenas sete decidiram não solicitar o pagamento. O impacto é de R$ 518 mil anuais, considerando 12 meses de benefício

Públicado em 

15 mai 2023 às 11:11
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputados derrubaram veto do governador durante sessão desta quarta-feira (19)
Plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Ellen Campanharo/Ales
Em meio a tantas emoções proporcionadas por recusa de deputado estadual em realizar o teste do bafômetro, Câmara Municipal que aprova aumento salarial para vereadores às escondidas, outra Câmara com projeto "misterioso" para ampliar o número de parlamentares e juiz que se livra de medidas cautelares "humilhantes", a coluna quase esqueceu do auxílio-alimentação de R$ 1,8 mil concedido aos deputados estaduais por eles mesmos.
Quase. Como A Gazeta noticiou, a Assembleia aprovou, à unanimidade, no dia 19 de abril, a extensão do benefício, que já é pago, no mesmo valor, aos servidores do Legislativo estadual, aos parlamentares. 
Mas o deputado que quiser receber, ao contrário dos funcionários, tem que solicitar, enviar um ofício formal pedindo para contar com o tíquete-alimentação.
Nesta segunda-feira (15), a coluna perguntou à assessoria de imprensa da Casa quais parlamentares fizeram o pedido. Eis a resposta:
A lista dos deputados estaduais que pediram para receber o auxílio-alimentação de R$ 1,8 mil mensais:
  • Adilson Espíndula (PDT)
  • Alcântaro Filho (Republicanos)
  • Alexandre Xambinho (PSC)
  • Allan Ferreira (Podemos)
  • Bispo Alves (Republicanos)
  • Bruno Resende (União Brasil)
  • Callegari (PL)
  • Capitão Assumção (PL)
  • Coronel Weliton (PTB)
  • Dary Pagung (PSB)
  • Danilo Bahiense (PL)
  • Denninho Silva (União Brasil)
  • José Esmeraldo (PDT)
  • Gandini (Cidadania)
  • Hudson Leal (Republicanos)
  • Iriny Lopes (PT)*
  • Janete de Sá (PSB)
  • João Coser (PT)
  • Lucas Scaramussa (Podemos)**
  • Marcelo Santos (Podemos)
  • Mazinho dos Anjos (PSDB)
  • Raquel Lessa (PP)
  • Tyago Hoffmann (PSB)
  • Vandinho Leite (PSDB)
  • Zé Preto (PL)
  • *Embora conste na lista divulgada pela Assembleia Legislativa, a deputada Iriny Lopes afirmou que não solicitou o pagamento do auxílio. A assessoria dela informou à coluna que a parlamentar enviou um ofício à administração da Casa requerendo a retirada do nome da petista da lista.
  • **Após a publicação desta coluna, a assessoria de Lucas Scaramussa informou que ele não enviou requerimento solicitando o pagamento do auxílio-alimentação e pediu formalmente à Assembleia que retire o nome do parlamentar do Podemos da lista divulgada.
A lista dos deputados estaduais que não pediram, e não vão receber, o auxílio-alimentação de R$ 1,8 mil mensais:
  • Camila Valadão (PSOL)
  • Lucas Polese (PL)
  • Lucas Scaramussa (Podemos)**
  • Iriny Lopes (PT)*
  • Pablo Muribeca (Patriota)
  • Sérgio Meneguelli (Republicanos)
  • Theodorico Ferraço (PP)
  • *A deputada Iriny Lopes afirmou que não solicitou o pagamento do auxílio. A assessoria dela informou à coluna que a parlamentar enviou um ofício à administração da Casa requerendo a retirada do nome da petista da lista dos que pediram.
  • **Após a publicação desta coluna, a assessoria de Lucas Scaramussa informou que ele não enviou requerimento solicitando o pagamento do auxílio-alimentação e pediu formalmente à Assembleia que retire o nome do parlamentar do Podemos da lista dos que pediram.
Ou seja, dos 30 deputados estaduais, somente sete, contando com Iriny e Scaramussa, não pediram para receber os R$ 1,8 mil. 
Cada um já conta com salário de R$ 31,2 mil brutos. Mas a maioria avaliou ser necessária a ajuda para se alimentar.
O simples fato de um deputado gastar menos dinheiro público que outro não significa que aquele exerça um mandato melhor do que este. 
Sou bastante crítica, por exemplo, a rankings que elencam quem usa mais ou menos a cota parlamentar, verba a ser utilizada para manter o gabinete.
Isso é uma medida quantitativa, não qualitativa. Um parlamentar que se omite, pouco trabalha, por exemplo, vai gastar menos mesmo. 
Não estou dizendo que é o caso dos que menos utilizam a cota parlamentar paga pela Assembleia. Mas, da mesma forma, não é possível afirmar, apenas ao avaliar um eventual ranking, que o deputado que ostenta a maior despesa só dá "prejuízo".
É preciso analisar diversos fatores para concluir sobre a qualidade do exercício do mandato parlamentar.
ESCÁRNIO
O tíquete-alimentação de R$ 1,8 mil, entretanto, é um escárnio. Não é possível que representantes eleitos pelo povo achem razoável concederem-se um benefício como esse, a ser pago pelos cofres públicos.
Isso se pode dizer isoladamente, sem entrar no mérito da atividade parlamentar de cada um deles.
Por melhor que seja o deputado, não há justificativa plausível.
Vá lá que integrantes de outros Poderes e instituições também contem com um auxílio-alimentação generoso.
A coluna revelou, por exemplo, que promotores e procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com salários superiores a R$ 33,8 mil brutos, têm um tíquete de R$ 3,4 mil mensais, valor que foi reajustado recentemente, duas vezes.
Mas o comportamento dos outros não moraliza o dos integrantes da Assembleia Legislativa. Como diriam as mães, "você não é todo mundo".
A DOAÇÃO DE ALCÂNTARO FILHO
Cabe observar que na lista dos deputados que pediram para receber o benefício está Alcântaro Filho (Republicanos).
O parlamentar afirmou, à reportagem de A Gazeta, que registrou em cartório o compromisso de doar o valor referente ao auxílio-alimentação para entidades de Aracruz e região, seu reduto eleitoral. 
Quer dizer, em vez de simplesmente não pedir para receber, ele decidiu fazer filantropia com dinheiro público. Justificou que, assim, vai saber para onde a verba está indo. 

R$ 518 mil

É o valor que vai sair dos cofres da Assembleia Legislativa do ES anualmente, considerando 12 meses de pagamento do benefício para 26 deputados
Os servidores da Casa podem optar por receber o auxílio junto com o salário ou por meio de um cartão. Os deputados, por sua vez, obrigatoriamente, vão fazer jus à verba na última modalidade mencionada.
Assim, o Portal da Transparência não vai exibir quais parlamentares recebem e quais não recebem os R$ 1,8 mil. A ferramenta faz isso apenas em relação aos que são pagos por meio da transferência direta do valor. Ou seja, parte dos funcionários da Assembleia.
O próprio Poder, contudo, divulgou a lista, em resposta à imprensa. Já é alguma coisa, considerando a forma sorrateira com que o benefício foi aprovado em plenário.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Carros oficiais usados por autoridades do governo do ES não são identificados

Outro deputado do ES é parado em blitz ao dirigir carro oficial. E o bafômetro?

Condenado por tráfico e foragido, assessor de deputado do ES é exonerado

Assembleia do ES aluga 31 carros por R$ 3,9 milhões para deputados

Deputado do ES: "Se for parado em dez blitze, recuso o bafômetro nas dez"

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Danilo Bahiense tyago hoffmann Vandinho Leite Hudson Leal Capitão Assumção Janete de Sá Fabrício Gandini José Esmeraldo Marcelo Santos Iriny Lopes Raquel Lessa Dary Pagung Alexandre Xambinho Adilson Espíndula João Coser Sérgio Meneguelli Camila Valadão Mazinho dos Anjos Lucas Scaramussa Denninho Silva Letícia Gonçalves Pablo Muribeca Lucas Polese Allan Ferreira Bispo Alves Coronel Weliton Callegari Alcântaro Filho dr. Bruno Resende zé Preto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados