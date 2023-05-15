Os deputados do ES que pediram para receber o auxílio-alimentação de R$ 1,8 mil

Plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Ellen Campanharo/Ales

Mas o deputado que quiser receber, ao contrário dos funcionários, tem que solicitar, enviar um ofício formal pedindo para contar com o tíquete-alimentação.

Nesta segunda-feira (15), a coluna perguntou à assessoria de imprensa da Casa quais parlamentares fizeram o pedido. Eis a resposta:

A lista dos deputados estaduais que pediram para receber o auxílio-alimentação de R$ 1,8 mil mensais:

Adilson Espíndula (PDT)

(PDT) Alcântaro Filho (Republicanos)

(Republicanos) Alexandre Xambinho (PSC)

(PSC) Allan Ferreira (Podemos)

(Podemos) Bispo Alves (Republicanos)

(Republicanos) Bruno Resende (União Brasil)

(União Brasil) Callegari (PL)

(PL) Capitão Assumção (PL)

(PL) Coronel Weliton (PTB)

(PTB) Dary Pagung (PSB)

(PSB) Danilo Bahiense (PL)

(PL) Denninho Silva (União Brasil)

(União Brasil) José Esmeraldo (PDT)

(PDT) Gandini (Cidadania)



(Cidadania) Hudson Leal (Republicanos)



(Republicanos) Iriny Lopes (PT) *



(PT) Janete de Sá (PSB)



(PSB) João Coser (PT)

(PT) Lucas Scaramussa (Podemos)**



(Podemos)** Marcelo Santos (Podemos)



(Podemos) Mazinho dos Anjos (PSDB)



(PSDB) Raquel Lessa (PP)



(PP) Tyago Hoffmann (PSB)



(PSB) Vandinho Leite ( PSDB)



PSDB) Zé Preto (PL)



(PL) * Embora conste na lista divulgada pela Assembleia Legislativa, a deputada Iriny Lopes afirmou que não solicitou o pagamento do auxílio. A assessoria dela informou à coluna que a parlamentar enviou um ofício à administração da Casa requerendo a retirada do nome da petista da lista.

Embora conste na lista divulgada pela Assembleia Legislativa, a deputada afirmou que não solicitou o pagamento do auxílio. A assessoria dela informou à coluna que a parlamentar enviou um ofício à administração da Casa requerendo a retirada do nome da petista da lista. **Após a publicação desta coluna, a assessoria de Lucas Scaramussa informou que ele não enviou requerimento solicitando o pagamento do auxílio-alimentação e pediu formalmente à Assembleia que retire o nome do parlamentar do Podemos da lista divulgada.

A lista dos deputados estaduais que não pediram, e não vão receber, o auxílio-alimentação de R$ 1,8 mil mensais:

Camila Valadão (PSOL)

Lucas Polese (PL)

(PL) Lucas Scaramussa (Podemos) **

Iriny Lopes (PT) *

(PT) Pablo Muribeca (Patriota)

(Patriota) Sérgio Meneguelli (Republicanos)

(Republicanos) Theodorico Ferraço (PP)

(PP) * A deputada Iriny Lopes afirmou que não solicitou o pagamento do auxílio. A assessoria dela informou à coluna que a parlamentar enviou um ofício à administração da Casa requerendo a retirada do nome da petista da lista dos que pediram.

A deputada afirmou que não solicitou o pagamento do auxílio. A assessoria dela informou à coluna que a parlamentar enviou um ofício à administração da Casa requerendo a retirada do nome da petista da lista dos que pediram. **Após a publicação desta coluna, a assessoria de Lucas Scaramussa informou que ele não enviou requerimento solicitando o pagamento do auxílio-alimentação e pediu formalmente à Assembleia que retire o nome do parlamentar do Podemos da lista dos que pediram.



Ou seja, dos 30 deputados estaduais, somente sete, contando com Iriny e Scaramussa, não pediram para receber os R$ 1,8 mil.

Cada um já conta com salário de R$ 31,2 mil brutos. Mas a maioria avaliou ser necessária a ajuda para se alimentar.

O simples fato de um deputado gastar menos dinheiro público que outro não significa que aquele exerça um mandato melhor do que este.

Sou bastante crítica, por exemplo, a rankings que elencam quem usa mais ou menos a cota parlamentar, verba a ser utilizada para manter o gabinete.

Isso é uma medida quantitativa, não qualitativa. Um parlamentar que se omite, pouco trabalha, por exemplo, vai gastar menos mesmo.

Não estou dizendo que é o caso dos que menos utilizam a cota parlamentar paga pela Assembleia. Mas, da mesma forma, não é possível afirmar, apenas ao avaliar um eventual ranking, que o deputado que ostenta a maior despesa só dá "prejuízo".

É preciso analisar diversos fatores para concluir sobre a qualidade do exercício do mandato parlamentar.

ESCÁRNIO

O tíquete-alimentação de R$ 1,8 mil, entretanto, é um escárnio. Não é possível que representantes eleitos pelo povo achem razoável concederem-se um benefício como esse, a ser pago pelos cofres públicos.

Isso se pode dizer isoladamente, sem entrar no mérito da atividade parlamentar de cada um deles.

Por melhor que seja o deputado, não há justificativa plausível.

Vá lá que integrantes de outros Poderes e instituições também contem com um auxílio-alimentação generoso.

Mas o comportamento dos outros não moraliza o dos integrantes da Assembleia Legislativa. Como diriam as mães, "você não é todo mundo".

A DOAÇÃO DE ALCÂNTARO FILHO

Cabe observar que na lista dos deputados que pediram para receber o benefício está Alcântaro Filho (Republicanos).

Quer dizer, em vez de simplesmente não pedir para receber, ele decidiu fazer filantropia com dinheiro público . Justificou que, assim, vai saber para onde a verba está indo.

R$ 518 mil É o valor que vai sair dos cofres da Assembleia Legislativa do ES anualmente, considerando 12 meses de pagamento do benefício para 26 deputados

Os servidores da Casa podem optar por receber o auxílio junto com o salário ou por meio de um cartão. Os deputados, por sua vez, obrigatoriamente, vão fazer jus à verba na última modalidade mencionada.