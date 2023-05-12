Juiz do ES réu por corrupção é liberado de cumprir medidas "humilhantes"

Juiz de Direito Alexandre Farina em 2019, durante sessão da Assembleia Legislativa em homenagem ao Dia do Serrano Crédito: Lissa de Paula/Ales

No dia 15 de dezembro de 2022, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) decidiu revogar parte das medidas cautelares impostas ao juiz Carlos Alexandre Gutmann , réu em ação penal no âmbito da Operação Alma Viva. O Ministério Público Estadual denunciou Gutmann, o também magistrado Alexandre Farina e outras três pessoas. Para o MPES, eles estão envolvidos na venda de uma sentença, em março de 2017, na Comarca da Serra.

As defesas de Farina e dos demais pediram ao Tribunal que o benefício concedido a Gutmann fosse estendido aos demais réus. A questão dividiu os desembargadores. Por maioria dos votos, nesta quinta-feira (11), o Pleno disse sim.

Eles estão afastados das funções desde 2021 . Seguem recebendo salários, uma vez que não foram condenados. Aliás, nem sequer julgados.

Gutmann assinou a sentença que, segundo o Ministério Público, foi encomendada pelo empresário Eudes Cecato. Farina, ainda de acordo com a denúncia do MP, foi o intermediário.

Em liberdade, os dois juízes tinham algumas obrigações a cumprir, frise-se, desde dezembro de 2021, por exemplo: tinham que ficar em casa das 20h às 6h; para se ausentar da comarca por mais de oito dias, deveriam pedir autorização. Estavam proibidos de conversar com magistrados, servidores do Judiciário e membros do Ministério Público, exceto familiares.

Os passaportes deles foram retidos e o magistrados eram obrigados a comparecer à Secretaria do Pleno uma vez por mês.

A defesa de Gutmann pediu ao Tribunal, onde tramita a ação penal, a revogação dessas medidas. Não se insurgiu, entretanto, contra outras exigências, como o pagamento de fiança de R$ 100 mil, que já foi efetuado, e o impedimento de manter contato com outros investigados. Esses pontos estão mantidos.

No dia 15 de dezembro de 2022, os desembargadores também divergiram. O relator, desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, votou contra o pedido.

Ele lembrou que as medidas cautelares impostas as réus quando do relaxamento da prisão, em dezembro de 2021, têm o objetivo de, principalmente, preservar a instrução processual, ou seja a colheita de provas, sem que os réus tentem interferir para destruí-las ou coagir testemunhas, e evitar que os acusados continuem a cometer crimes.

"Não foi possível realizar a instrução penal de forma célere devido a recursos protelatórios apresentados pela defesa", destacou o magistrado.

A ação, que foi aberta em novembro de 2021, pouco andou.

O que prevaleceu, porém, na ocasião, foi o voto divergente do desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que entendeu que as medidas, na prática, não ajudavam em nada a instrução processual.

"O Judiciário não tem autoridade para impor condições meramente humilhantes, que importem em mero constrangimento, sem utilidade prática. Essas condições humilhantes e ilegais estão em vigor há mais de um ano", afirmou, ao votar, em dezembro.

Mas apenas Gutmann foi beneficiado pela decisão. A defesa dos demais réus teria que fazer um outro pedido. E assim foi.

"As cautelares são praticamente idênticas, a não ser o recolhimento da arma funcional, que não pedimos a revogação", destacou a defesa de Alexandre Farina.

O pedido de Farina e dos demais réus foi relatado pela desembargadora substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria. Ela substituía o desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

Esse julgamento começou no dia 13 de abril de 2023. A relatora votou contra. Para ela, uma coisa era o caso de Gutmann, outra, o dos demais.

O artigo 580 do Código de Processo Penal diz que a decisão de recurso interposto por um dos réus deve ser estendida aos demais "se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal".

A discussão central foi essa: o motivo de as medidas terem sido revogadas para Gutmann foi de caráter subjetivo ou objetivo?

O desembargador Wilian Silva discordou da relatora e entendeu que a situação de Alexandre Farina, especialmente, e a dos outros era bem similar à do juiz anteriormente beneficiado. Logo, deveriam receber o mesmo tratamento.

O posicionamento de Wilian Silva venceu. O desembargador Feu Rosa asseverou, nesta quinta:

"Não me impressiona o afastamento das funções ou mesmo eventual prisão dos mesmos. Mas não concordo com vê-los submetidos a medidas sem conteúdo prático, voltadas mais para a humilhação que para a garantia da instrução" Pedro Valls Feu Rosa - Desembargador do TJES

O desembargador Sérgio Ricardo de Souza fez questão de registrar que votou a favor de derrubar as medidas cautelares impostas a Farina e aos outros réus, mas não pelos motivos elencados por Feu Rosa.

Em dezembro, este havia exemplificado que apreender passaporte para impedir a pessoa de sair do país era uma coisa inócua, uma vez que os demais países do Mercosul (Argentina, Paraguai e Uruguai ) exigem apenas a carteira de identidade para que um brasileiro cruze a fronteira.

"Mesmo no Mercosul, com apresentação de carteira de identidade, se eu tenho proibição de sair do país isso vai ser comunicado à Polícia Federal. Não vou conseguir sair, porque vou ser parado na imigração. Mas quanto ao julgamento de hoje, realmente, a matéria é objetiva. Voto com a divergência", afirmou Souza.

OS OUTROS RÉUS BENEFICIADOS

O empresário Eudes Cecato , que, de acordo com o MPES, pagou propina para obter a sentença favorável e, assim, regularizar um terreno localizado em Pitanga, na Serra, foi preso preventivamente em 2021. Depois, solto, teve que cumprir as medidas cautelares. Agora, não mais.

O mesmo vale para o ex-funcionário da Associação dos Magistrados do Espírito Santo Davi Ferreira Gama, que, ainda segundo o MPES, intermediou a negociação.

Importante ressaltar, como já registrado aqui, que eles são réus , não condenados. Têm direito a ampla defesa e, somente após o julgamento, vai ser definido se há provas ou não de que cometeram crimes.

O ex-policial Civil Hilário Frasson também é réu na Alma Viva, acusado de intermediar a negociação da sentença. Ele, contudo, está preso desde 2017 e foi condenado em agosto de 2021 em outro caso.

O OUTRO LADO

As defesas dos réus e a Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages) alegaram que as provas foram colhidas ilegalmente; que a procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade, usurpou competências do Tribunal de Justiça e que promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) atuaram nas investigações, o que não poderia ter ocorrido.

"O ovo quebrou, talvez por açodamento dos colegas de vossa excelência", afirmou o advogado Rivelino Amaral, da defesa de Eudes Cecato, dirigindo-se ao procurador de Justiça Josemar Moreira.

"O Ministério Público não pode intimar juiz de Direito", sustentou o advogado. As defesas dos réus alegaram que somente o próprio TJES poderia enviar intimação aos juízes, que têm prerrogativa de foro (foro privilegiado) na Corte.

Advogado de Gutmann, Israel Jório afirmou que o Ministério Público age "de maneira midiática e sensacionalista", que Gutmann é inocente e que não há, nos autos, registros de transcrição de conversas entre o juiz e os outros denunciados.

"O Gaeco levou a procuradora a erro. Pedimos a ilicitude da prova", destacou Rafael Freitas de Lima, advogado de Farina.

"É a teoria dos frutos da árvore envenenada. Vai jogar tudo fora? Sim, talvez por açodamento. Não acredito em má-fé do Ministério Público", alegou Rivelino Amaral.