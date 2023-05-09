Blitz no trânsito incomoda motoristas. E é bom que seja assim

Blitz da PM na Ponte Ayrton Senna, em Vitória Crédito: Divulgação | BPTran

Em um curtíssimo intervalo, com a percepção de que houve um aumento na realização de abordagens da Lei Seca em Vitória nas última semanas, duas notícias mostraram como uma blitz no trânsito tem o poder de incomodar até quem não tem o costume de ser incomodado.

Dois casos nos quais o poder econômico e o poder político foram tratados sem privilégios. Mesmo que nas abordagens nas ruas nem todos os motoristas sejam parados, a mera existência de uma blitz já é melhor do que nenhuma.

Estavam juntos em dois pontos da Praia do Canto e um de Jardim da Penha o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, a Guarda Municipal de Vitória e a Polícia Civil. É essa mobilização que precisa continuar a ser vista nas cidades, de forma ostensiva. Não apenas durante o Maio Amarelo.

É importante que as blitze tenham voltado a fazer parte do cenário, um movimento que foi fundamental para transformar a cultura da direção. Beber e dirigir é um crime que precisa de vigilância constante para ser combatido. Sem temer a fiscalização, lamentavelmente os motoristas se sentem encorajados ao consumo de álcool.