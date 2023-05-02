Dono de Porsche foi preso após tentar atropelar PM em blitz Crédito: Divulgação

Correção A primeira versão desta matéria informava que Samuel Guimarães Rodrigues seguia preso na manhã desta terça-feira (2), com base em informação confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça. No entanto, a Sejus explicou, durante a tarde, que ele havia deixado o presídio no mesmo dia em que a fiança foi paga, no domingo (30) – segundo a pasta, por conta do final de semana, o nome do empresário demorou a sair do sistema. O título e o texto foram corrigidos.

A Justiça determinou uma fiança de 100 salários mínimos para que o empresário Samuel Guimarães Rodrigues deixasse a prisão. Ele é acusado de tentar atropelar, com um carro esportivo de luxo, modelo Porsche, um policial militar durante uma blitz ocorrida na Praia do Canto Vitória . O empresário foi solto ainda no último domingo (30), dia em que ocorreu o fato.

Durante a audiência de custódia realizada no dia do ocorrido, a defesa do empresário requereu a liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares, destacando que o indiciado é primário, possui residência fixa e empresa com cerca de 700 funcionários.

O juiz José Borges Teixeira Junior determinou a fiança de 100 salários mínimos para que a liberdade do empresário seja concedida. A decisão foi publicada no dia 30, antes do novo salário mínimo estabelecido . Se for calculada pelo valor vigente do salário mínimo na ocasião, Samuel terá que desembolsar R$ 130 mil. Se o valor for com base no novo salário, serão acrescidos mais R$ 2 mil.

Your browser does not support the audio element. Dono de Porsche que fugiu de blitz em Vitória paga R$ 130 mil e deixa prisão

Além da fiança, o magistrado determinou outras três medidas cautelares a serem cumpridas pelo réu.

Proibição de sair da Grande Vitória, por prazo superior a oito dias, sem prévia autorização do juiz natural da causa; Comparecimento bimestral ao juízo natural, bem como a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;

Comparecer em até cinco dias úteis a contar da data da audiência , com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.



o suspeito foi liberado ainda no domingo e que, por conta do final de semana, o nome do empresário demorou a sair do sistema. Em nota enviada no fim da manhã desta terça-feira (2), a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) chegou a informar que Samuel continuava preso. No entanto, algumas horas depois, a pasta esclareceu quee que, por conta do final de semana, o nome do empresário demorou a sair do sistema.

A reportagem de A Gazeta procurou a defesa de Samuel. O advogado Fabio Araujo afirmou que pagou a fiança do cliente logo após a audiência de custódia por se tratar de um amigo.

Relembre o ocorrido



Um homem de 38 anos, identificado como Samuel Guimarães Rodrigues, é acusado de tentar atropelar um policial militar na madrugada deste domingo (30) durante uma blitz na Praia do Canto, em Vitória, com um carro de luxo. Segundo a Polícia Militar, o motorista acelerava e fazia derrapagens na avenida Saturnino de Brito, uma das principais do bairro. Ele foi preso por tentativa de homicídio contra agente da segurança pública.

Um policial se deslocou para abordar o carro e, ao ordenar que o condutor parasse, motorista acelerou em direção ao militar, segundo a corporação, com a intenção de atropelá-lo.

O militar se esquivou para a direita e disparou duas vezes na direção dos pneus do veículo. Em seguida, o policial entrou na viatura e perseguiu o carro, acompanhado de outro agente. Foi pedido apoio das equipes do 1° Batalhão da Polícia Militar e foram feitas buscas com ajuda do videomonitoramento.

O carro de luxo, de modelo esportivo, foi abordado na Terceira Ponte por uma equipe do batalhão de trânsito. Segundo a Polícia Militar, durante a abordagem foi constatado que o condutor estava com "alteração da capacidade psicomotora".

Os militares relataram, ainda, que foram encontrados copos térmicos com líquido que aparentava ser cerveja no interior do veículo. Por fim, foi relatado que Samuel conduzia o veículo quando acelerou e o lançou em direção ao policial com velocidade aproximada de 120km/h.

"Ele apresentava fala arrastada, desequilíbrio, odor etílico e olhos vermelhos", disse a corporação, em nota. O condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro. O carro foi guinchado para o pátio e ele foi encaminhado para a Delegacia Regional do município.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado por tentativa de homicídio contra agente de segurança pública, por conduzir veículo depois de beber ou usar droga e por trafegar em alta velocidade em locais com grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

