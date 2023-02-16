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Novas medidas

Lula confirma salário mínimo em R$ 1.320 e faixa de isenção do IR em R$ 2.640

Em entrevista à CNN, o presidente disse que salário terá lei da reposição inflacionária e crescimento do PIB; os temas foram compromissos de campanha
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 fev 2023 às 13:32

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 13:32

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou, nesta quinta-feira (16), que o salário mínimo vai subir dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320 a partir de 1º de maio, Dia do Trabalhador, como antecipou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A faixa de isenção do imposto de renda, por sua vez, vai subir para R$ 2.640, o que vai corresponder a dois salários mínimos, tendência também antecipada pela reportagem na última terça-feira.
Depois, informou o presidente da República, haverá elevação gradativa para R$ 5 mil na isenção do Leão, uma promessa de campanha.
"Está combinado com o ministro Haddad (Fernando Haddad, Fazenda) que a gente vai, em maio, reajustar para R$ 1.320 e estabelecer nova regra para o salário mínimo, que a gente já tinha no meu primeiro mandato. O salário terá lei da reposição inflacionária e crescimento do PIB", disse Lula em entrevista à CNN Brasil.
Salário mínimo vai subir para R$ 1.320 a partir de 1º de maio.
Salário mínimo vai subir para R$ 1.320 a partir de 1º de maio. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A emissora divulgou na manhã desta quinta um trecho da conversa, que vai ao ar na íntegra às 18 horas. Em seu perfil no Twitter, o presidente também publicou as medidas anunciadas.
Conceder um reajuste real mais alto do salário mínimo foi uma demanda do presidente, que pediu à equipe econômica uma busca com lupa por espaço no Orçamento. A elevação deve custar cerca de R$ 4,3 bilhões neste ano.
O dinheiro deve sair de um pente-fino no Bolsa Família. A aposta é que a gestão Jair Bolsonaro cadastrou beneficiários no programa social com critério alargado para ampliar as chances de reeleição do ex-presidente.
No caso do IR, nas contas da XP, o impacto fiscal de aumentar a isenção do IR para dois novos salários mínimos a partir de maio deve custar cerca de R$ 10 bilhões.
Como mostrou a reportagem do Broadcast Político, o novo salário mínimo será anunciado nos próximos dias junto a um pacote econômico que contará com o programa de renegociação de dívidas Desenrola e a revisão da tabela do imposto de renda. Ficará isento do Leão quem ganha até dois salários mínimos.

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