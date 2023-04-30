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Foi preso

Homem em carro de luxo tenta atropelar PM em blitz na Praia do Canto

Segundo a Polícia Militar, ao ser abordado, o condutor – que dirigia um veículo esportivo – "apresentava fala arrastada, desequilíbrio, odor etílico e olhos vermelhos"

Publicado em 30 de Abril de 2023 às 20:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2023 às 20:01
Dono de Porsche foi preso após tentar atropelar PM em blitz
Dono de Porsche foi preso após tentar atropelar PM em blitz Crédito: Divulgação
Um homem de 38 anos, identificado como Samuel Guimarães Rodrigues, em um carro de luxo tentou atropelar um policial militar na madrugada deste domingo (30) durante uma blitz na Praia do Canto, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, o motorista acelerava e fazia derrapagens na avenida Saturnino de Brito, uma das principais do bairro. Ele foi preso por tentativa de homicídio contra agente da segurança pública.
Um policial se deslocou para abordar o carro e, ao ordenar que o condutor parasse,  motorista acelerou em direção ao militar, segundo a PM, com a intenção de atropelá-lo.
O militar se esquivou para a direita e disparou duas vezes na direção dos pneus do veículo. Em seguida, o policial entrou na viatura e perseguiu o carro, acompanhado de outro PM. Foi pedido apoio das equipes do 1° Batalhão da Polícia Militar e foram feitas buscas com ajuda do videomonitoramento. 
O carro de luxo, de modelo esportivo, foi abordado na Terceira Ponte por uma equipe do batalhão de trânsito. Segundo a PM, durante a abordagem foi constatado que o condutor estava com "alteração da capacidade psicomotora".
"Ele apresentava fala arrastada, desequilíbrio, odor etílico e olhos vermelhos", disse a corporação, em nota. O condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro. O carro foi guinchado para o pátio e ele foi encaminhado para a Delegacia Regional do município.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado por tentativa de homicídio contra agente de segurança pública, por conduzir veículo depois de beber ou usar droga e por trafegar em alta velocidade em locais com grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.  O condutor foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
A reportagem de A Gazeta procurou a defesa de Samuel. O texto será atualizado caso algum retorno seja enviado. 
Homem em carro de luxo tenta atropelar PM em blitz na Praia do Canto

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