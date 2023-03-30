Lei Seca só dá resultado quando o motorista teme a blitz

Blitz da PM flagra 101 suspeitos de dirigir embriagados na Praia do Canto Crédito: Divulgação | BPTran

"Na blitz do último fim de semana, um motorista desceu do carro e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ao perceber que ele estava mancando, a capitão Melaine perguntou o que tinha acontecido e ouviu que o homem tinha sido atropelado por um motorista bêbado. Quando ele se tocou que estava, agora, na posição do condutor irresponsável, ele começou a chorar e pedir desculpas sem parar. Inconsolável."

Essa pequena crônica da vida real foi compilada entre os fatos inusitados vivenciados por policiais durante a realização de blitze no trânsito no Estado. Vale ler a reportagem , há episódios cômicos como o do motorista abordado sem as roupas ou o do condutor que simulou um infarto para escapar da abordagem. Mas o caso descrito acima — que traduz com precisão que, no trânsito, um dia é da caça, o outro é do caçador — é um ensinamento.

E, quando se tem conhecimento das loucuras que os motoristas fazem para não estar diante do bafômetro, fica mais evidente que a Lei Seca só atinge os seus objetivos quando há chances reais de punição. No trânsito, isso só é possível quando o poder público está nas ruas, exercendo seu papel fiscalizador. O que, convenhamos, é cada vez mais raro.

A Lei Seca está prestes a completar 15 anos, em junho próximo. Não é exagero dizer que a legislação revolucionou os costumes: se antes beber e dirigir era aceito socialmente, com ela a atitude passou a ser reprovada de forma generalizada. Com o peso de punições que nos anos seguintes ficaram ainda mais rigorosas. Beber e dirigir é desde então um crime, mas o afrouxamento da repressão nas ruas vem contribuindo para destruir essa cultura.