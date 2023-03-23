Com 480 dólares por dia, viagens de deputados do ES ao exterior devem ser muito bem justificadas

Marcelo Santos na Eslováquia com o o diretor de desenvolvimento da Associação de Apoio ao Investimento (ISA), Tibor Buček Crédito: Guto Netto/Ales

O valor para deputados e funcionários em cargos de direção é de US$ 400, o que equivale a aproximadamente R$ 2.095 no câmbio atual, já para os servidores a quantia para bancar despesas em um dia nas viagens fora do país é de US$ 300 (R$ 1.571). São valores que garantem uma viagem com um padrão de conforto considerável.

Na viagem para a Eslováquia, a assessoria da Assembleia informou que o presidente Marcelo Santos "abriu mão de passagens e diárias pois está usando um crédito de viagem que comprou no período da pandemia e que estava prestes a expirar". Ele está na Europa acompanhado do secretário de Comunicação Carlos Augusto de Almeida Neto, que tem as despesas pagas pelo Poder Legislativo.

Em uma pesquisa no Booking.com, um dos sites mais conhecidos de hospedagem do mundo, é possível conferir que uma diária em hotel com nota 9,5, considerado "excepcional", em Bratislava, a capital da Eslováquia, sai por US$ 141 (R$ 739). No caso dos deputados, sobram US$ 259 por dia para gastos com alimentação, por exemplo.

Mas os custos não param por aí: a nova norma prevê uma complementação de diária, correspondente a 20% de seu valor, destinada a cobrir despesas com transporte urbano. Assim, a diária internacional pode chegar a custar US$ 480 (R$ 2.514). São, nesse caso, US$ 80 (R$ 418) somente para deslocamentos dentro da cidade visitada. Em um único dia.