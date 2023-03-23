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Opinião da Gazeta

Com 480 dólares por dia, viagens de deputados do ES ao exterior devem ser muito bem justificadas

É o mínimo que se espera como contrapartida aos gastos, sendo que o preferível seria que essas diárias tivessem valores menores, para evitar que viagens aos exterior se transformem em trens da alegria

Publicado em 23 de Março de 2023 às 01:10

Públicado em 

23 mar 2023 às 01:10

Colunista

Eslováquia
Marcelo Santos na Eslováquia com o o diretor de desenvolvimento da Associação de Apoio ao Investimento (ISA), Tibor Buček Crédito: Guto Netto/Ales
Há uma nova regra na Assembleia Legislativa que prevê diárias para viagens internacionais, o que antes só era assegurado para deslocamentos de deputados e servidores dentro do Espírito Santo e do país. Uma norma criada às vésperas de uma viagem oficial de dez dias do presidente da Casa, Marcelo Santos, para a Eslováquia e para a Itália, ainda em curso.
O valor para deputados e funcionários em cargos de direção é de US$ 400, o que equivale a aproximadamente R$ 2.095 no câmbio atual,  já para os servidores a quantia para bancar despesas em um dia nas viagens fora do país é de US$ 300 (R$ 1.571). São valores que garantem uma viagem com um padrão de conforto considerável.
Na viagem para a Eslováquia, a assessoria da Assembleia informou que o presidente Marcelo Santos "abriu mão de passagens e diárias pois está usando um crédito de viagem que comprou no período da pandemia e que estava prestes a expirar". Ele está na Europa acompanhado do secretário de Comunicação Carlos Augusto de Almeida Neto, que tem as despesas pagas pelo Poder Legislativo. 

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Em uma pesquisa no Booking.com, um dos sites mais conhecidos de hospedagem do mundo, é possível conferir que uma diária em hotel com nota 9,5, considerado "excepcional", em Bratislava, a capital da Eslováquia, sai por US$ 141 (R$ 739).  No caso dos deputados, sobram  US$ 259 por dia para gastos com alimentação, por exemplo.
Mas os custos não param por aí: a nova norma prevê uma complementação de diária, correspondente a 20% de seu valor, destinada a cobrir despesas com transporte urbano. Assim, a diária internacional pode chegar a custar US$ 480 (R$ 2.514). São, nesse caso, US$ 80 (R$ 418) somente para deslocamentos dentro da cidade visitada. Em um único dia. 
Com valores dessa monta, viagens ao exterior de deputados e assessores, bancadas com recursos públicos, precisam ser muito bem justificadas, com ampla publicidade de seus objetivos e resultados esperados. É o mínimo que se espera como contrapartida aos gastos,  sendo que o preferível seria que essas diárias tivessem valores menores, para evitar que viagens aos exterior se transformem em trens da alegria com dinheiro do contribuinte. É um precedente perigoso, que vai exigir fiscalização e vigilância constante da sociedade.

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