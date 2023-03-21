Marcelo Santos com o o diretor de desenvolvimento da Associação de Apoio ao Investimento (ISA), Tibor Buček Crédito: Guto Netto/Ales

Às vésperas de realizar uma viagem oficial para a Eslováquia, na Europa, o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos (Podemos) criou uma nova norma para pagamento de diárias a servidores em viagem a trabalho que inclui o pagamento em dólares quando a saída for para o exterior.

A diária criada é de US$ 400, o que equivale a R$ 2.095 no câmbio atual, para deputados e funcionários cargos de direção. Para servidores a diária é de US$ 300 (R$ 1.571). Na nova norma, prevista no ato nº 796, publicado na última terça-feira (14), a diária para viagem nacional para fora do Espírito Santo é de R$ 580 para deputados e ocupantes de cargos de direção e de R$ 400 para servidores.

Além disso, a nova norma prevê que no deslocamento para fora do Estado e do país, será concedida uma complementação de diária, correspondente a 20% de seu valor, destinada a cobrir despesas com transporte urbano. Assim, a diária internacional pode chegar a custar US$ 480 (R$ 2.514)

Antes, a norma de 2018 previa diária apenas para dentro do Estado, de R$ 220 para servidores da Ales e R$ 516 para deputados e cargos de direção, e R$ 328 para demais servidores em visita a trabalho para fora do Estado. Não havia a previsão de diária para viagem internacional.

Your browser does not support the audio element. Assembleia do ES cria custeio de viagem ao exterior na véspera de ida à Europa

O presidente da Ales, Marcelo Santos, embarcou para a Eslováquia na quarta-feira (15) em busca de estreitamento das relações comercias com o país. A visita foi marcada depois que o presidente da Assembleia e o governador Renato Casagrande foram convidados a visitar o país europeu durante recente encontro no consulado honorário da Eslováquia no Espírito Santo.

Apesar de ter sido um convite do país europeu, a viagem está sendo custeada pelo poder público. Segundo a Assembleia, o presidente Marcelo Santos "abriu mão de passagens e diárias pois está usando um crédito de viagem que comprou no período da pandemia e que estava prestes a expirar".

Santos está na Europa acompanhado do secretário de Comunicação Carlos Augusto de Almeida Neto, com as despesas custeadas pelo Poder Legislativo. Considerando que o roteiro da comitiva da Assembleia vai durar 10 dias, o valor das diárias que o servidor pode solicitar – e prestar contas – após o fim da viagem, conforme a nova regra, por chegar a quase R$ 21 mil. Se for considerada a complementação prevista na norma, o valor pago pode chegar a R$ 25.140.

Roteiro também inclui a Itália

A viagem de Marcelo Santos de 10 dias não se restringe somente a visita à Eslováquia. A comitiva também tem agenda na Itália inicialmente prevista para começar nesta terça-feira (21). Na agenda, estava prevista estadia em Roma até esta quarta (22), quando haveria uma reunião com o chairman do Brics+ mas, por conta da Guerra da Ucrânia, ele (que é russo) não conseguiu entrar na Europa, informou a Ales.

E na quinta (23) e sexta-feira (24), Santos irá para a cidade italiana de Verona, com uma visita ao Mercato di Verona na agenda, para conhecer o modelo de operação do negócio, que é uma espécie de Ceasa. Além disso, haverá reunião com o prefeito e visitas a indústrias da região.

Segundo a Assembleia, essa viagem é o início de uma pauta em que a Assembleia Legislativa busca alternativas para garantir o crescimento e o desenvolvimento do Espírito Santo.

"Marcelo Santos quer receber embaixadores e cônsules de diversos países no Brasil pra que possa levar as potencialidades do Estado a outros investidores do mundo inteiro e buscar exemplos pra que possa melhorar o serviço público no Estado e, com isso, fortalecer a atividade das Comissões Permanentes da Casa e as Comissões Temáticas que também vão auxiliar na elaboração de conteúdo a ser apresentado", informou a Casa, por nota.

Ainda segundo a Ales, a intenção é fortalecer o trabalho dos deputados estaduais e também dos servidores, através do Sindilegis, que representam os servidores da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas, a prestarem um serviço cada vez melhor no nosso Estado.

Diária internacional

Questionada sobre a criação da diária para viagem internacional às vésperas da viagem, a Assembleia informou que a atualização dos valores das diárias é uma reivindicação antiga do Sindilegis - representante dos servidores da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado.

"Assim como acontece nos demais Poderes, há uma diferenciação no pagamento de diárias para viagens nacionais e internacionais. Assim, um estudo foi realizado baseado nos valores dos órgãos estaduais e foi adotado como parâmetro a resolução do Tribunal de Contas, já que não havia atualização dos valores da Assembleia desde 2018. Não teve uma alteração grande nos valores das diárias e os valores pagos pelo Poder Legislativo aos deputados inclusive, ficando abaixo da inflação do período", justificou.