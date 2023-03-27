Quanto mais fala sobre o que não deve, mais Lula se enrola e prejudica o país

As reiteradas reclamações de Lula sobre a condução da política monetária pelo Banco Central apontam para o calcanhar de Aquiles do atual governo até o momento, a economia. Ao jogar as responsabilidades para os elevadíssimos juros no Brasil, tenta aliviar o lado do governo, sem se preocupar com o efeito colateral: quando fala demais, desestabiliza o mercado, gera insegurança. Sendo que a maior preocupação do governo, a esta altura, deve ser com a nova régua fiscal do país.