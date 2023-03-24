Barragens irregulares no ES são represas de irresponsabilidade e omissão

Duas represas se romperam em Pinheiros, e a força da água destruiu um trecho da estrada que liga as comunidades de Brunelli e 15 de Maio Crédito: Leitor | A Gazeta

O poder público assume desconhecer a existência de um número considerável de barragens e represas no Estado, o que pode ajudar a explicar os incidentes recentes de rompimento dessas estruturas, principalmente na região norte. Isso porque há um mar de construções irregulares que, além de não terem a documentação necessária, são erguidas sem cumprir técnicas de engenharia e não passam por manutenção regular.

Uma irresponsabilidade dos proprietários, mas também uma omissão ou incapacidade fiscalizadora desse mesmo poder público.

rompimento da estrutura usada para a irrigação de lavoura de café e mamão deixou um rastro de destruição: o trecho da estrada que liga as comunidades de Brunelli e 15 de Maio desmoronou com a força das águas, que ainda fizeram ruir outras represas pelo caminho e causaram prejuízos aos produtores rurais da região. Não chovia no momento, e especialistas acreditam que houve falha técnica.

Como no caso de Pinheiros, o proprietário também descumpria as exigências legais para a construção e manutenção da barragem. A Agerh, à época, informou que ele seria multado.