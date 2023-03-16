Represas rompem em sequência e destroem trecho de estrada em Pinheiros

Duas represas se romperam em Pinheiros, e a força da água destruiu um trecho da estrada que liga as comunidades de Brunelli e 15 de Maio. Crédito: Leitor | A Gazeta

Duas represas se romperam em Pinheiros , no Norte do Espírito Santo , e a força da água destruiu um trecho da estrada que liga as comunidades de Brunelli e 15 de Maio, no interior do município. O rompimento ocorreu na noite desta terça-feira (14), e de acordo com o secretário de Agricultura do município, Arlindo Lopes de Assis, não chovia no momento. Existe a suspeita de que uma falha técnica tenha provocado o acidente.

A Prefeitura informou que primeiro uma represa se rompeu, e o volume da água forçou o rompimento da outra barragem. As represas ficam em propriedades particulares e os donos dos locais ainda não foram localizados.

A força da água levou um trecho da rodovia e um desvio de cerca de 10 quilômetros foi feito no interior de Pinheiros Crédito: Leitor | A Gazeta

O local foi sinalizado e um desvio pela BR 101 foi indicado. O trecho aumenta o percurso em cerca de dez quilômetros, feitos em aproximadamente dez minutos de viagem.

O município informou para a reportagem da TV Gazeta Norte que planeja iniciar as obras de recuperação do trecho na próxima segunda-feira (20). A expectativa é de que os serviços sejam concluídos em 20 dias. Quanto à responsabilização dos responsáveis pela represa, a Prefeitura informou que vai acionar os órgãos estaduais para que as providências cabíveis sejam adotadas.

O que diz a Agerh

Por nota, a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) informou que as barragens são de responsabilidade do empreendedor, que deve manter todas as documentações e cadastros em dia, bem como a manutenção e operação correta da barragem, conforme a Lei Complementar 912/2019.

A Agerh informou ainda que em relação a barragem na comunidade de Bruneli, está monitorando o caso junto com com o IDAF, que é o órgão licenciador das barragens e que nesta quinta-feira (16) uma equipe do IDAF foi ao local onde houve o rompimento da barragem e verificou que a mesma não possui licença ambiental e cadastro de segurança, o que é obrigatório.