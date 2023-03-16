Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Interdição

Represas rompem em sequência e destroem trecho de estrada em Pinheiros

A via liga as comunidades de Brunelli e 15 de Maio. O local foi sinalizado e um desvio pela BR 101 foi indicado. Suspeita é que uma falha técnica tenha provocado o rompimento

Publicado em 16 de Março de 2023 às 15:12

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

16 mar 2023 às 15:12
Duas represas se romperam em Pinheiros, e a força da água destruiu um trecho da estrada que liga as comunidades de Brunelli e 15 de Maio.
Duas represas se romperam em Pinheiros, e a força da água destruiu um trecho da estrada que liga as comunidades de Brunelli e 15 de Maio. Crédito: Leitor | A Gazeta
Duas represas se romperam em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, e a força da água destruiu um trecho da estrada que liga as comunidades de Brunelli e 15 de Maio, no interior do município. O rompimento ocorreu na noite desta terça-feira (14), e de acordo com o secretário de Agricultura do município, Arlindo Lopes de Assis, não chovia no momento. Existe a suspeita de que uma falha técnica tenha provocado o acidente.
A Prefeitura informou que primeiro uma represa se rompeu, e o volume da água forçou o rompimento da outra barragem. As represas ficam em propriedades particulares e os donos dos locais ainda não foram localizados.
Duas represas se romperam em Pinheiros, e a força da água destruiu um trecho da estrada que liga as comunidades de Brunelli e 15 de Maio.
A força da água levou um trecho da rodovia e um desvio  de cerca de 10 quilômetros foi feito no interior de Pinheiros Crédito: Leitor | A Gazeta
O local foi sinalizado e um desvio pela BR 101 foi indicado. O trecho aumenta o percurso em cerca de dez quilômetros, feitos em aproximadamente dez minutos de viagem.
O município informou para a reportagem da TV Gazeta Norte que planeja iniciar as obras de recuperação do trecho na próxima segunda-feira (20). A expectativa é de que os serviços sejam concluídos em 20 dias. Quanto à responsabilização dos responsáveis pela represa, a Prefeitura informou que vai acionar os órgãos estaduais para que as providências cabíveis sejam adotadas.

O que diz a Agerh

Por nota, a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) informou que as barragens são de responsabilidade do empreendedor, que deve manter todas as documentações e cadastros em dia, bem como a manutenção e operação correta da barragem, conforme a Lei Complementar 912/2019.
A Agerh informou ainda que em relação a barragem na comunidade de Bruneli, está monitorando o caso junto com com o IDAF, que é o órgão licenciador das barragens e que nesta quinta-feira (16) uma equipe do IDAF foi ao local onde houve o rompimento da barragem e verificou que a mesma não possui licença ambiental e cadastro de segurança, o que é obrigatório.
Segundo a agência, uma equipe vai ao local para realizar as ações administrativas cabíveis e ressalta a importância de manter a manutenção das barragens em dia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barragem BR 101 espírito santo Pinheiros ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza
Imagem de destaque
O que faz de Terence Tao 'o melhor matemático vivo do mundo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados