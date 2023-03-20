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Eco101 adia para abril conclusão de reparos da cratera na BR 101 no ES

O prazo para a conclusão era até fevereiro; concessionária responsável pela rodovia informou que o atraso se deve à espera de peças de concreto
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 mar 2023 às 17:01

Publicado em 20 de Março de 2023 às 17:01

BR 101 é totalmente interditada após cratera se abrir em São Mateus
Um trecho da BR 101 Norte, em São Mateus, foi levado devido à força da água em dezembro de 2022 Crédito: Leitor A Gazeta
As obras de reconstrução do km 71 da BR 101 em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foram adiadas para abril deste ano. A pista foi totalmente interditada após uma cratera se abrir na rodovia devido ao rompimento de uma represa em dezembro do ano passado.
O prazo inicial passado pela Eco101 era de que a pista estivesse pronta em 60 dias, ou seja até o mês de fevereiro. A concessionária responsável pela rodovia informou que o atraso se deve à espera de peças de concreto, previstas no projeto de reconstrução da nova galeria de drenagem, que estão em processo de fabricação.
Segundo a Eco, assim que as estruturas ficarem prontas elas serão colocadas no local para que a equipe dê continuidade nos serviços de assentamento da drenagem e execução do aterro da rodovia.
O trecho da rodovia segue por um desvio liberado no dia 24 de dezembro. No entanto, é preciso ter atenção redobrada ao passar pelo trecho, principalmente à noite. O local conta com placas de sinalização.
Eco101 adia para abril conclusão de reparos da cratera na BR 101 no ES

Rompimento da represa atingiu BR 101

O rompimento de uma represa às margens da BR 101 causou a cratera que interdita o km 71 da rodovia em São Mateus. Vídeos (veja acima) registrados por pessoas que passavam pelo local mostram o momento em que a cratera começa a abrir.
Nas imagens impressionantes é possível ver a pista cedendo e sendo levada pela água.
A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) informou que o proprietário da barragem já foi identificado e será multado por deixar de cumprir as exigências legais para a utilização do barramento. A agência disse que agora analisa o valor da multa a ser aplicada de acordo com a legislação.

Veja na íntegra o que diz a Eco101

“A Eco101 informa que a obra no km 71,5, em São Mateus, não foi paralisada. O projeto de reconstrução da nova galeria de drenagem prevê elementos de concreto especiais, que estão em processo de fabricação, com entrega prevista para a próxima semana. Quando entregues, as estruturas serão colocadas no local para que a equipe dê continuidade nos serviços de assentamento da drenagem e execução do aterro da rodovia.
O desvio provisório, liberado em dezembro, segue operando normalmente em ambos sentidos. A concessionária informa que a previsão é que a obra seja totalmente finalizada no mês de abril. em paralelo, equipes seguem com os serviços na obra no km 171,3, em Aracruz, com previsão de liberação da rodovia nas suas condições originais até o final de março.”

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