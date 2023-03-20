Um trecho da BR 101 Norte, em São Mateus, foi levado devido à força da água em dezembro de 2022 Crédito: Leitor A Gazeta

O prazo inicial passado pela Eco101 era de que a pista estivesse pronta em 60 dias, ou seja até o mês de fevereiro. A concessionária responsável pela rodovia informou que o atraso se deve à espera de peças de concreto, previstas no projeto de reconstrução da nova galeria de drenagem, que estão em processo de fabricação.

Segundo a Eco, assim que as estruturas ficarem prontas elas serão colocadas no local para que a equipe dê continuidade nos serviços de assentamento da drenagem e execução do aterro da rodovia.

O trecho da rodovia segue por um desvio liberado no dia 24 de dezembro. No entanto, é preciso ter atenção redobrada ao passar pelo trecho, principalmente à noite. O local conta com placas de sinalização.

Your browser does not support the audio element. Eco101 adia para abril conclusão de reparos da cratera na BR 101 no ES

Rompimento da represa atingiu BR 101

O rompimento de uma represa às margens da BR 101 causou a cratera que interdita o km 71 da rodovia em São Mateus. Vídeos (veja acima) registrados por pessoas que passavam pelo local mostram o momento em que a cratera começa a abrir.

Nas imagens impressionantes é possível ver a pista cedendo e sendo levada pela água.

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) informou que o proprietário da barragem já foi identificado e será multado por deixar de cumprir as exigências legais para a utilização do barramento. A agência disse que agora analisa o valor da multa a ser aplicada de acordo com a legislação.

Veja na íntegra o que diz a Eco101

“A Eco101 informa que a obra no km 71,5, em São Mateus, não foi paralisada. O projeto de reconstrução da nova galeria de drenagem prevê elementos de concreto especiais, que estão em processo de fabricação, com entrega prevista para a próxima semana. Quando entregues, as estruturas serão colocadas no local para que a equipe dê continuidade nos serviços de assentamento da drenagem e execução do aterro da rodovia.