Lula fala em 'armação de Moro' ao comentar plano do PCC para matar o senador

"Quero ser cauteloso. Vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Eu vou pesquisar e saber o porquê da sentença" Lula - Ao ser questionado sobre plano contra Moro durante

"Mas isso, a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter prova. Eu acho que é mais uma armação, e se for mais uma armação ele vai ficar mais desmascarado ainda", continuou o presidente, durante visita ao Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro.

Lula durante visita o Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Polícia Federal (PF) abriu na manhã desta quarta-feira, 22, uma operação batizada Sequaz contra uma quadrilha ligada ao PCC que pretendia atacar servidores públicos e autoridades, planejando assassinatos e extorsão mediante sequestro em quatro Estados e no Distrito Federal. Até o momento, nove investigados foram presos. Moro era um dos alvos da facção, segundo investigadores. Os criminosos se referiam ao ex-juiz com o codinome "Tóquio".

A ordem para deflagrar a operação partiu da juíza Gabriela Hardt, que foi substituta de Moro na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba na Operação Lava Jato . Gabriela substituiu Moro à frente dos processos da Lava Jato na capital paranaense após ele deixar a magistratura para entrar na política.

Lula questionou a decisão da juíza e disse querer saber os motivos que levaram à operação. Nas redes sociais, na manhã desta quarta, Moro comentou a atuação das forças de segurança. O senador afirmou que ele e sua família estariam entre os alvos de "planos de retaliação do PCC".

À época em que Moro era ministro da Justiça, ele coordenou a transferência e isolamento de lideranças da facção para presídios federais.

Ministro da Justiça repudia "narrativas falsas"

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino , repudiou o que chamou de "narrativas falsas nas redes sociais que tentam vincular" declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o ex-juiz Sergio Moro à Operação Sequaz, que investiga planos de ataque ao senador. "É vil, leviano e descabido fazer qualquer vinculação desses eventos com a declaração. É mau-caratismo tentar politizar uma investigação séria", afirmou.