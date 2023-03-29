O resultado da imprudência e falta de fiscalização no trânsito de Vitória

Acidente deixa um homem ferido na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Como um carro chega ao ponto de capotar em uma via urbana?

A imagem de um capotamento é sempre impressionante. As circunstâncias podem ser diversas, mas um dos fatores determinantes para deixar um veículo "de cabeça para baixo" na pista é a alta velocidade, que provoca a perda de estabilidade, associada a uma manobra brusca. Em Vitória, não há via que permita o tráfego acima de 60 km/h, portanto, pela lógica, um acidente com essa dimensão quase sempre tem boas doses de imprudência.

Na manhã desta terça-feira (28), ruas e avenidas de Vitória sentiram o impacto de um acidente grave que deixou um ferido e envolveu três carros e uma moto no cruzamento entre as avenidas Reta da Penha e a Desembargador Santos Neves. Um dos veículos sofreu um capotamento. O tráfego na região deu um nó, com retenções que atrasaram a chegada ao trabalho e aos compromissos cotidianos.

Carro de aplicativo capota após colisão na Avenida Maruípe, em Vitória Crédito: Guarda Municipal de Vitória

Carro capotado após acidente no Parque Moscoso, em Vitória Crédito: Foto do leitor

Se por sorte esses dois casos não trouxeram mais do que danos materiais, mas é um tipo de acidente com potencial para tirar vidas ou deixar sequelas físicas e emocionais. O que fica é um retrato da violência no trânsito. A humanização ainda um desafio para a sociedade.

Quem trafega pela Capital é testemunha de abuso de velocidade, imprudência e descuido ao volante. Fica a sensação de que sempre se está na iminência de um acidente, o que acaba eventualmente ocorrendo, como na manhã desta terça.

A presença das autoridades de trânsito, como a guarda municipal, nas ruas precisa se fazer sentida, não somente para assegurar a segurança de veículos e pedestres, mas também para garantir a fluidez no trânsito, sobretudo onde há gargalos. E na Capital eles são bem conhecidos.

