Colisão entre três carros e uma moto deixa passageiro ferido em Vitória

Uma colisão envolvendo quatro veículos, sendo três carros e uma moto, terminou com ao menos um pessoa ferida no cruzamento entre as avenidas Reta da Penha e a Desembargador Santos Neves, em Vitória , na manhã desta terça-feira (28). O condutor do Fiat Uno, veículo que ficou capotado no cruzamento, é um motorista de aplicativo e teria atravessado o cruzamento com o sinal vermelho após se confundir no trecho. A suspeita foi posteriormente confirmada pela Prefeitura de Vitória. O passageiro que estava no carro de aplicativo precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros

O fotógrafo de A Gazeta, Fernando Madeira, esteve no local e registrou quatro veículos envolvidos no acidente:

Fiat Strada de cor prata



HB20 de cor preta



Fiat Uno de cor prata



Motocicleta sem modelo definido



O repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, também esteve no local e apurou que o motorista do Fiat Uno atravessou o cruzamento com a intenção de ir para a Praça do Cauê, no sentido Vila Velha. Ele teria se confundido com os semáforos e, antes de capotar, foi atingido por dois carros e a moto. O motorista de aplicativo não quis gravar entrevista.

Acidente entre três carros e uma moto em Vitória

O coordenador técnico Marcelo Novaes, que dirigia o Fiat Strada, outro veículo envolvido no acidente, também suspeita que o motorista do Fiat Uno tenha se confundido com os semáforos e atravessou a pista no momento que não deveria.

"Eu bati primeiro na lateral do Uno e o HB20 pegou depois. Foi um engavetamento pequeno. O sinal da lateral pode ter confundido o motorista. Fico assustado, mas graças a Deus ninguém ficou ferido com gravidade", afirmou o motorista.

A Guarda Municipal esteve no local acompanhando o fluxo do trânsito, como mostram vídeos feitos após o acidente. Os veículos foram retirados do meio da pista e não há interdições nas avenidas.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vitória informou que, segundo agentes de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), o condutor do veículo Fiat Uno estava transitando sentido Reta da Penha, quando avançou o semáforo e colidiu com o veículo HB20. O condutor do Fiat Uno foi atendido e encaminhado ao Cias Unimed. A Polícia Militar assumiu a ocorrência. A via já foi liberada.