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Na Reta da Penha

Colisão entre três carros e uma moto deixa passageiro ferido em Vitória

O condutor do Fiat Uno, veículo que acabou capotando, é um motorista de aplicativo e teria atravessado o cruzamento com o sinal vermelho após se confundir no trecho. O passageiro do veículo foi socorrido

Publicado em 28 de Março de 2023 às 10:05

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

28 mar 2023 às 10:05
Uma colisão envolvendo quatro veículos, sendo três carros e uma moto, terminou com ao menos um pessoa ferida no cruzamento entre as avenidas Reta da Penha e a Desembargador Santos Neves, em Vitória, na manhã desta terça-feira (28). O condutor do Fiat Uno, veículo que ficou capotado no cruzamento, é um motorista de aplicativo e teria atravessado o cruzamento com o sinal vermelho após se confundir no trecho. A suspeita foi posteriormente confirmada pela Prefeitura de Vitória. O passageiro que estava no carro de aplicativo precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.
O fotógrafo de A Gazeta, Fernando Madeira, esteve no local e registrou quatro veículos envolvidos no acidente:
  • Fiat Strada de cor prata
  • HB20 de cor preta
  • Fiat Uno de cor prata
  • Motocicleta sem modelo definido
O repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, também esteve no local e apurou que o motorista do Fiat Uno atravessou o cruzamento com a intenção de ir para a Praça do Cauê, no sentido Vila Velha. Ele teria se confundido com os semáforos e, antes de capotar, foi atingido por dois carros e a moto. O motorista de aplicativo não quis gravar entrevista.

Acidente entre três carros e uma moto em Vitória

O coordenador técnico Marcelo Novaes, que dirigia o Fiat Strada, outro veículo envolvido no acidente, também suspeita que o motorista do Fiat Uno tenha se confundido com os semáforos e atravessou a pista no momento que não deveria.
"Eu bati primeiro na lateral do Uno e o HB20 pegou depois. Foi um engavetamento pequeno. O sinal da lateral pode ter confundido o motorista. Fico assustado, mas graças a Deus ninguém ficou ferido com gravidade", afirmou o motorista.
A Guarda Municipal esteve no local acompanhando o fluxo do trânsito, como mostram vídeos feitos após o acidente. Os veículos foram retirados do meio da pista e não há interdições nas avenidas.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vitória informou que, segundo agentes de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), o condutor do veículo Fiat Uno estava transitando sentido Reta da Penha, quando avançou o semáforo e colidiu com o veículo HB20. O condutor do Fiat Uno foi atendido e encaminhado ao Cias Unimed. A Polícia Militar assumiu a ocorrência. A via já foi liberada.
A Polícia Militar também foi demandada pela reportagem de A Gazeta e informou que os três condutores realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Nenhuma irregularidade foi constatada quanto às documentações dos motoristas ou veículos, sendo todos liberados no local acidente.

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