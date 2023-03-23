Carreta transportando gasolina pega fogo na ES 080 em Águia Branca

Uma carreta que transportava gasolina pegou fogo na manhã desta quinta-feira (23), na ES 080, na altura da localidade de Córrego do Café, em Águia Branca , no Noroeste do Espírito Santo . Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguiu controlar o incêndio no início desta tarde, após três horas de combate. Não houve feridos.

Vídeos enviados por leitores de A Gazeta mostram a altura das chamas e a fumaça preta que saía do veículo. Os bombeiros informaram que o motorista conseguiu sair da carreta e disse que o veículo transportava 12 mil litros do combustível inflamável.

As chamas podiam ser vistas do campo do Real Noroeste, próximo ao local onde a carreta pegou fogo Crédito: Leitor | A Gazeta

Os militares realizaram o combate com o apoio de carros pipas das Prefeituras de Água Branca e Barra de São Francisco. Não há interdição no trecho.