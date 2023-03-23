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Destruição

Carreta transportando gasolina pega fogo na ES 080 em Águia Branca

Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o incêndio no início da tarde desta quinta-feira (23); motorista conseguiu sair da carreta e disse que o veículo transportava 12 mil litros do combustível

Publicado em 23 de Março de 2023 às 18:36

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

23 mar 2023 às 18:36
Uma carreta que transportava gasolina pegou fogo na manhã desta quinta-feira (23), na ES 080, na altura da localidade de Córrego do Café, em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguiu controlar o incêndio no início desta tarde, após três horas de combate. Não houve feridos.
Vídeos enviados por leitores de A Gazeta mostram a altura das chamas e a fumaça preta que saía do veículo. Os bombeiros informaram que o motorista conseguiu sair da carreta e disse que o veículo transportava 12 mil litros do combustível inflamável.
Chamas da carreta transportando gasolina que pegou fogo em Águia Branca, eram vistas de longe
As chamas podiam ser vistas do campo do Real Noroeste, próximo ao local onde a carreta pegou fogo  Crédito: Leitor | A Gazeta
Os militares realizaram o combate com o apoio de carros pipas das Prefeituras de Água Branca e Barra de São Francisco. Não há interdição no trecho.
A corporação informou que não há detalhes no momento, pois a equipe ainda está em deslocamento para o local novamente para monitorar o vazamento do combustível. Ainda não se sabe a origem do fogo.

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