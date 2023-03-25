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Piloto sem habilitação e passageiro morrem em acidente com moto sem farol

Motorista de carro de passeio colidiu com moto sem farol ao fazer uma ultrapassagem, em Vila Valério. O piloto de 17 anos e o passageiro não resistiram

Publicado em 25 de Março de 2023 às 17:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2023 às 17:32
Os veículos envolvidos após o acidente.
Os veículos envolvidos após o acidente. Crédito: Leitor | A Gazeta
Na noite de sexta-feira (24), um acidente em Vila Valério, Noroeste do Estado, deixou dois mortos na região do Córrego Lambari. Um motorista de 31 anos dirigia um carro de passeio quando foi fazer uma ultrapassagem na rodovia e colidiu com uma moto sem luz de farol.
Na moto estavam dois jovens, um de 20 e outro de 17 anos. Segundo moradores da região, quem pilotava a moto no momento do acidente era o adolescente de 17 anos. A moto também não tinha placa.
A câmera de videomonitoramento de uma propriedade rural flagrou o momento da colisão:
O jovem de 20 anos teve a morte constatada no local pela Polícia Militar. O adolescente de 17 anos chegou a ser levado para o pronto-socorro da região, mas teve o óbito confirmado momentos após dar entrada.
O motorista do carro de passeio foi quem acionou a PM para atender à ocorrência, após a colisão frontal. Os policiais confirmaram que nenhuma irregularidade foi constatada em relação ao condutor do carro ou o veículo de passeio envolvido no acidente.
Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na noite de sexta (24), por volta das 20h30, e que o corpo da vítima de 20 anos, foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

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