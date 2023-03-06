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Sentido Serra

Carro de aplicativo capota após colisão na Avenida Maruípe em Vitória

Segundo a Guarda, acidente aconteceu após o condutor do Siena colidir na traseira lateral do veículo modelo Cobalt; ninguém ficou ferido
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

06 mar 2023 às 16:31

Publicado em 06 de Março de 2023 às 16:31

Carro de aplicativo capota após colisão na Avenida Maruípe, em Vitória
Veículo modelo Siena foi parar no canteiro central da Avenida Maruípe após colisão Crédito: Guarda Municipal de Vitória
Um carro capotou na Avenida Maruípe, em Vitória, no sentido Serra, na tarde desta segunda-feira (6). Segundo informações da Guarda Municipal repassadas à reportagem, o condutor do veículo modelo Siena contou aos agentes que outro carro - do modelo Cobalt - estava parado após a curva. Ao tentar desviar, o motorista colidiu na lateral da traseira do Cobalt, jogando o Siena para o canteiro central, onde capotou.
Ainda de acordo com a Guarda, ambos são motoristas de aplicativo.
A Polícia Militar também esteve no local e informou, em nota, que o veículo modelo Siena foi guinchado, pois estava com o licenciamento atrasado. 
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado, mas ninguém ficou ferido. 

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