Carro de aplicativo capota após colisão na Avenida Maruípe, em Vitória

Um carro capotou na Avenida Maruípe, em Vitória, no sentido Serra, na tarde desta segunda-feira (6). Segundo informações da Guarda Municipal repassadas à reportagem, o condutor do veículo modelo Siena contou aos agentes que outro carro - do modelo Cobalt - estava parado após a curva. Ao tentar desviar, o motorista colidiu na lateral da traseira do Cobalt, jogando o Siena para o canteiro central, onde capotou.
Ainda de acordo com a Guarda, ambos são motoristas de aplicativo.
A Polícia Militar também esteve no local e informou, em nota, que o veículo modelo Siena foi guinchado, pois estava com o licenciamento atrasado.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado, mas ninguém ficou ferido.