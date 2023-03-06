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Homem escapa de ser atropelado em calçada de Cariacica; veja vídeo

Câmera de segurança flagrou o momento em que o homem estava parado na calçada quando veículo invade a contramão na manhã de sábado (4)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2023 às 07:06

Publicado em 06 de Março de 2023 às 07:06

Um vídeo impressionante mostra um comerciante parado em uma calçada quando um carro invade a contramão, bate no ressalto da calçada e quase vai parar em cima do homem. O caso aconteceu na manhã do último sábado (4), no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica.
Apesar do susto, o homem, que também é morador do bairro, não foi atingido pelo veículo. Após o acidente, ele pega seu chinelo e sai andando normalmente, sem nenhum ferimento aparente.
Nas imagens da câmera de segurança é também possível ver que o airbag do veículo é ativado e que o motorista sai do veículo sem aparentar estar ferido.
Moradora do bairro, a esteticista Camila Franco contou à repórter Any Cometti, da TV Gazeta, que acordou com o barulho do acidente.
Homem escapa de ser atropelado em calçada de Cariacica; veja vídeo
“Eu e meu marido estávamos dormindo quando escutamos um barulho, parecia que o prédio tinha caído. O senhorzinho já tinha caído, só vi o motorista saindo. Foi tudo muito rápido e assustador”, contou Camila.
O acidente aconteceu em uma subida. O carro que subia a rua entrou na contramão, bateu no ressalto da calçada e, por pouco, não atingiu o morador.
De acordo com a reportagem da TV Gazeta, os vizinhos disseram que o homem está bem, é comerciante da região e que, inclusive, já foi trabalhar no domingo (6). Os moradores ainda relataram que acidentes são comuns no local.

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