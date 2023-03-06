Um vídeo impressionante mostra um comerciante parado em uma calçada quando um carro invade a contramão, bate no ressalto da calçada e quase vai parar em cima do homem. O caso aconteceu na manhã do último sábado (4), no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica

Apesar do susto, o homem, que também é morador do bairro, não foi atingido pelo veículo. Após o acidente, ele pega seu chinelo e sai andando normalmente, sem nenhum ferimento aparente.

Nas imagens da câmera de segurança é também possível ver que o airbag do veículo é ativado e que o motorista sai do veículo sem aparentar estar ferido.

Moradora do bairro, a esteticista Camila Franco contou à repórter Any Cometti, da TV Gazeta, que acordou com o barulho do acidente.

Your browser does not support the audio element. Homem escapa de ser atropelado em calçada de Cariacica; veja vídeo

“Eu e meu marido estávamos dormindo quando escutamos um barulho, parecia que o prédio tinha caído. O senhorzinho já tinha caído, só vi o motorista saindo. Foi tudo muito rápido e assustador”, contou Camila.

O acidente aconteceu em uma subida. O carro que subia a rua entrou na contramão, bateu no ressalto da calçada e, por pouco, não atingiu o morador.