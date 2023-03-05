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A tiros

Suspeito de matar ex-dono de lava-jato em São Gabriel da Palha é preso

O crime ocorreu na tarde de quinta-feira (2), dentro do estabelecimento que já pertenceu à vítima, Ian Rodrigues, de 28 anos. Suspeitos invadiram o local e atiraram em Ian
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 mar 2023 às 18:04

Publicado em 05 de Março de 2023 às 18:04

Ian Rodrigues, de 28 anos, ex-dono de lava-jato morto dentro de estabelecimento em São Gabriel da Palha
Ian Rodrigues, de 28 anos, ex-dono de lava-jato morto dentro de estabelecimento em São Gabriel da Palha Crédito: Leitor | A Gazeta
Um dos suspeitos de participar do assassinato do ex-dono de um lava-jato em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso pela polícia neste sábado (4). O crime ocorreu na tarde de quinta-feira (2), dentro do estabelecimento que já pertenceu à vítima, Ian Rodrigues, de 28 anos, no bairro Jardim de Infância. O suspeito preso, um homem de 25 anos, não teve o nome divulgado.
Na ocasião, dois suspeitos invadiram o lava-jato e atiraram contra a vítima. De acordo com a Polícia Militar, no estabelecimento também estava outro sócio, que conseguiu se esconder dentro de um dos carros quando os suspeitos cometeram o crime.
A vítima morreu no local. Segundo a PM, após os disparos os suspeitos fugiram a pé.
Polícia Civil informou que o suspeito preso foi encaminhado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco. Ele foi autuado por homicídio e receptação e conduzido ao presídio.
A corporação informou que o caso segue sob investigação da delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha. Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.
A PC também informa que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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