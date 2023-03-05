Suspeito de matar ex-dono de lava-jato em São Gabriel da Palha é preso

Ian Rodrigues, de 28 anos, ex-dono de lava-jato morto dentro de estabelecimento em São Gabriel da Palha Crédito: Leitor | A Gazeta

Na ocasião, dois suspeitos invadiram o lava-jato e atiraram contra a vítima. De acordo com a Polícia Militar , no estabelecimento também estava outro sócio, que conseguiu se esconder dentro de um dos carros quando os suspeitos cometeram o crime.

A vítima morreu no local. Segundo a PM, após os disparos os suspeitos fugiram a pé.

Polícia Civil informou que o suspeito preso foi encaminhado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco. Ele foi autuado por homicídio e receptação e conduzido ao presídio.

A corporação informou que o caso segue sob investigação da delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha. Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.