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Litoral Sul

ES 060: acidente entre carro e moto deixa uma pessoa morta em Marataízes

Um homem e uma mulher que estavam na moto foram socorridos e levados para o hospital. No entanto, uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu

Publicado em 05 de Março de 2023 às 19:36

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 mar 2023 às 19:36
Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa morta na ES 060 em Marataízes
Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa morta na ES 060 em Marataízes Crédito: Carlos Barros
Uma pessoa morreu em um acidente entre um carro e uma morto na tarde deste domingo (5), na ES 060, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Um homem e uma mulher que estavam na moto foram socorridos e levados para o hospital. Segundo informações iniciais da Polícia Militar, uma das vítimas, que não foi identificada, não resistiu aos ferimentos e morreu.
Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa morta na ES 060 em Marataízes
Um homem e uma mulher que estavam na moto foram socorridos e levados para o hospital. Crédito: Carlos Barros
A rodovia liga o município ao distrito de Itaipava, em Itapemirim. Imagens do acidente mostram o estado que o veículo e a moto ficaram após a colisão.
Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa morta na ES 060 em Marataízes
Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa morta na ES 060 em Marataízes Crédito: Carlos Barros
Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente e o estado de saúde da outra vítima socorrida.
A reportagem procurou a Polícia Civil e a Polícia Militar para mais informações, assim que houver retorno o texto será atualizado.

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