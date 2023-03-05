ES 060: acidente entre carro e moto deixa uma pessoa morta em Marataízes

Uma pessoa morreu em um acidente entre um carro e uma morto na tarde deste domingo (5), na ES 060, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Um homem e uma mulher que estavam na moto foram socorridos e levados para o hospital. Segundo informações iniciais da Polícia Militar, uma das vítimas, que não foi identificada, não resistiu aos ferimentos e morreu.
A rodovia liga o município ao distrito de Itaipava, em Itapemirim. Imagens do acidente mostram o estado que o veículo e a moto ficaram após a colisão.
Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente e o estado de saúde da outra vítima socorrida.
A reportagem procurou a Polícia Civil e a Polícia Militar para mais informações, assim que houver retorno o texto será atualizado.