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Noite de sábado

Homem é esfaqueado após briga em praça de Vila Velha

Ferido foi encaminhado pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência; nenhum suspeito foi detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2023 às 18:21

Publicado em 05 de Março de 2023 às 18:21

Polícia / sirene
Crédito: Pexels
Um homem foi esfaqueado nas costas na noite de sábado (4) próximo a uma praça no Centro de Vila Velha. Ele não teve a identidade ou idade divulgadas pela polícia.
Segundo informações da Polícia Militar, policiais foram acionados na noite de sábado para irem até a praça no Centro de Vila Velha, onde dois indivíduos estariam em vias de fato em posse de arma branca.
No local, a equipe avistou três indivíduos sem suspeitas, porém em frente a uma loja, os militares localizaram um suspeito sangrando e com ferimentos nas costas. O Samu foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência.
Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido.

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