Homem é esfaqueado após briga em praça de Vila Velha

Um homem foi esfaqueado nas costas na noite de sábado (4) próximo a uma praça no Centro de Vila Velha. Ele não teve a identidade ou idade divulgadas pela polícia.
Segundo informações da Polícia Militar, policiais foram acionados na noite de sábado para irem até a praça no Centro de Vila Velha, onde dois indivíduos estariam em vias de fato em posse de arma branca.
No local, a equipe avistou três indivíduos sem suspeitas, porém em frente a uma loja, os militares localizaram um suspeito sangrando e com ferimentos nas costas. O Samu foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência.
A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido.