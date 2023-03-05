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Kombi

Adolescentes suspeitos de roubar carro são apreendidos pela PM no Sul do ES

Abordagem dos adolescentes ocorreu na BR 101, em Itapemirim. Veículo foi localizado pelas autoridades em Piúma

Publicado em 05 de Março de 2023 às 14:48

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 mar 2023 às 14:48
Adolescentes são apreendidos com arma usada em assalto
Adolescentes são apreendidos com arma usada em assalto Crédito: Divulgação/ PMES
Dois adolescentes de 14 e 17 anos foram apreendidos pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (3), no bairro Céu Azul, em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo. Eles, segundo a polícia, são suspeitos de roubar uma Volksvagem Kombi no dia 25 de fevereiro na BR 101, em Itapemirim.
Por volta das 16h30, um dos suspeitos tentou fugir dos militares correndo para o interior de um imóvel que estava com o portão aberto. Ele segurava um celular. Durante a tentativa de fuga, o adolescente jogou no chão uma sacolinha (de sacolé) com uma pedra de crack. Ele foi seguido pelos militares que o alcançaram na varanda, no segundo andar da casa.
Durante abordagem, os militares viram uma submetralhadora e um pedaço de maconha, que estavam em cima de um colchão no chão, próximo à porta. Durante buscas pelo imóvel também foi localizado um tablete de crack.
Um segundo suspeito também foi abordado em Piúma e apreendido. Os dois foram reconhecidos pela vítima do roubo, que aconteceu nas proximidades da Rodovia BR 101, em Itapemirim.
Logo após a chegada dos adolescentes na delegacia, a Kombi foi localizada no bairro Lago Azul, em Piúma e o veículo foi levado ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran).
Polícia Civil informou que os adolescentes foram conduzidos à Delegacia Regional de Itapemirim. Eles responderão por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de armas.
Os adolescentes foram encaminhados ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

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