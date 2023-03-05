Adolescentes suspeitos de roubar carro são apreendidos pela PM no Sul do ES

Adolescentes são apreendidos com arma usada em assalto Crédito: Divulgação/ PMES

Dois adolescentes de 14 e 17 anos foram apreendidos pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (3), no bairro Céu Azul, em Piúma , Litoral Sul do Espírito Santo. Eles, segundo a polícia, são suspeitos de roubar uma Volksvagem Kombi no dia 25 de fevereiro na BR 101, em Itapemirim

Por volta das 16h30, um dos suspeitos tentou fugir dos militares correndo para o interior de um imóvel que estava com o portão aberto. Ele segurava um celular. Durante a tentativa de fuga, o adolescente jogou no chão uma sacolinha (de sacolé) com uma pedra de crack. Ele foi seguido pelos militares que o alcançaram na varanda, no segundo andar da casa.

Durante abordagem, os militares viram uma submetralhadora e um pedaço de maconha, que estavam em cima de um colchão no chão, próximo à porta. Durante buscas pelo imóvel também foi localizado um tablete de crack.

Um segundo suspeito também foi abordado em Piúma e apreendido. Os dois foram reconhecidos pela vítima do roubo, que aconteceu nas proximidades da Rodovia BR 101, em Itapemirim.

Logo após a chegada dos adolescentes na delegacia, a Kombi foi localizada no bairro Lago Azul, em Piúma e o veículo foi levado ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran).

Polícia Civil informou que os adolescentes foram conduzidos à Delegacia Regional de Itapemirim. Eles responderão por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de armas.