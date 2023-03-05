Homem é preso ao se masturbar na frente de pacientes em hospital de Aracruz

Um homem de 44 anos foi detido por importunação sexual dentro de um quarto de um hospital em Aracruz , no Norte do Espírito Santo, neste sábado (4). O caso foi reportado à Polícia Militar por uma acompanhante de um paciente no local. Mesmo advertido por uma funcionária da unidade, o homem continuava com os atos libidinosos. Ele estava deitado em uma das camas do local e se masturbava por baixo de um lençol.

De acordo com o registro policial, o caso aconteceu no Hospital Maternidade São Camilo. A mulher contou que estava no mesmo quarto do homem e ele cometia repetidas vezes o ato, na presença de outras pessoas do local.

Delegacia de Aracruz: local onde homem foi levado após ser detido pela PM Crédito: Governo do ES

Segundo a Polícia Militar, o homem, também estava na condição de acompanhando de um paciente. Uma enfermeira tentou conversar com suspeito, porém, segundo a denunciante, sem sucesso. O homem foi então algemado pela polícia e conduzido até a delegacia regional de Aracruz.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil disse que o suspeito, de 44 anos, assinou um Termo Circunstanciado (TC) pela prática do crime de Ato Obsceno e foi liberado com o compromisso de comparecer perante o juízo.

A reportagem também tentou contato com o hospital, porém foi informada que a assessoria de comunicação da unidade somente poderia atender a demanda na segunda-feira (6).