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Atos obscenos

Homem é preso ao se masturbar na frente de pacientes em hospital de Aracruz

Mesmo advertido por uma funcionária da unidade, o homem que estava deitado em uma das camas continuava com os supostos atos libidinosos, segundo as autoridades
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 mar 2023 às 11:41

Publicado em 05 de Março de 2023 às 11:41

Um homem de 44 anos foi detido por importunação sexual dentro de um quarto de um hospital em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, neste sábado (4). O caso foi reportado à Polícia Militar por uma acompanhante de um paciente no local. Mesmo advertido por uma funcionária da unidade, o homem continuava com os atos libidinosos. Ele estava deitado em uma das camas do local e se masturbava por baixo de um lençol.
De acordo com o registro policial, o caso aconteceu no Hospital Maternidade São Camilo. A mulher contou que estava no mesmo quarto do homem e ele cometia repetidas vezes o ato, na presença de outras pessoas do local.
Delegacia de Aracruz
Delegacia de Aracruz: local onde homem foi levado após ser detido pela PM Crédito: Governo do ES
Segundo a Polícia Militar, o homem, também estava na condição de acompanhando de um paciente. Uma enfermeira tentou conversar com suspeito, porém, segundo a denunciante, sem sucesso. O homem foi então algemado pela polícia e conduzido até a delegacia regional de Aracruz.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil disse que o suspeito,  de 44 anos,  assinou um Termo Circunstanciado (TC) pela prática do crime de Ato Obsceno e foi liberado com o compromisso de comparecer perante o juízo.
A reportagem também tentou contato com o hospital, porém foi informada que a assessoria de comunicação da unidade somente poderia atender a demanda na segunda-feira (6). 
Homem é flagrado em ato obsceno em hospital de Aracruz
Homem é flagrado em ato obsceno em hospital de Aracruz Crédito: Leitor| A Gazeta

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