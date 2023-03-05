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Sequestro relâmpago

Polícia prende homem que roubou carro para usar em ataques a rivais no ES

Durante o roubo, bandido preso e um comparsa mantiveram a dona do veículo refém. Carro foi recuperado após investigações
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 mar 2023 às 12:29

Publicado em 05 de Março de 2023 às 12:29

Carro roubado em sequestro é localizado e suspeito acaba preso
Carro roubado em sequestro é localizado e suspeito acaba preso Crédito: Divulgação/ PMES
O carro de uma mulher levado após um sequestro na última sexta-feira (3) no bairro Marazul, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi localizado neste sábado (4) pela Polícia Militar. A moto usada durante a abordagem à vítima também foi encontrado e um dos suspeitos acabou preso durante a madrugada deste domingo (5). Ele havia cometido o crime para usar o veículo em ataques a gangues rivais, de acordo com investigações.
Segundo relato da mulher à Polícia Militar, ela foi rendida por dois homens. Um deles usava touca ninja e o outro permaneceu de capacete, de acordo com a vítima. Após ter o carro tomado no assalto, ficou como refém no veículo sob a mira de uma arma, sofrendo agressões verbais e ameaças. Ela contou que somente foi libertada após o pneu do carro furar e pedir por socorro.
O carro, segundo a polícia, foi levado. A moto usada no crime foi vista na Vila do Riacho, em Aracruz. O piloto da moto foi abordado pelos militares quando chegava em casa. Questionado, ele confessou estar envolvido no roubo.
O rapaz, de 23 anos, disse que cometeu o crime com um amigo que estava morando com ele. Falou aos militares que saíram de casa, com a motocicleta, com o intuito de roubar um carro e cometer ataques às gangues rivais.
O suspeito contou ainda que o carro estava escondido. Dentro do veículo, um Voyage prata, havia a touca utilizada no crime. O celular da vítima, uma jaqueta usada no roubo e R$ 310 reais também estavam no veículo.
Para a polícia, ele afirmou não saber do paradeiro do amigo. O jovem foi encaminhado para a delegacia de Aracruz, autuado por roubo, segundo a Polícia Civil, e encaminhado ao presídio. O outro suspeito, até o momento, não foi preso.

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