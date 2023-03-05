Polícia prende homem que roubou carro para usar em ataques a rivais no ES

Carro roubado em sequestro é localizado e suspeito acaba preso Crédito: Divulgação/ PMES

O carro de uma mulher levado após um sequestro na última sexta-feira (3) no bairro Marazul, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo, foi localizado neste sábado (4) pela Polícia Militar . A moto usada durante a abordagem à vítima também foi encontrado e um dos suspeitos acabou preso durante a madrugada deste domingo (5). Ele havia cometido o crime para usar o veículo em ataques a gangues rivais, de acordo com investigações.

Segundo relato da mulher à Polícia Militar, ela foi rendida por dois homens. Um deles usava touca ninja e o outro permaneceu de capacete, de acordo com a vítima. Após ter o carro tomado no assalto, ficou como refém no veículo sob a mira de uma arma, sofrendo agressões verbais e ameaças. Ela contou que somente foi libertada após o pneu do carro furar e pedir por socorro.

O carro, segundo a polícia, foi levado. A moto usada no crime foi vista na Vila do Riacho, em Aracruz. O piloto da moto foi abordado pelos militares quando chegava em casa. Questionado, ele confessou estar envolvido no roubo.

O rapaz, de 23 anos, disse que cometeu o crime com um amigo que estava morando com ele. Falou aos militares que saíram de casa, com a motocicleta, com o intuito de roubar um carro e cometer ataques às gangues rivais.

O suspeito contou ainda que o carro estava escondido. Dentro do veículo, um Voyage prata, havia a touca utilizada no crime. O celular da vítima, uma jaqueta usada no roubo e R$ 310 reais também estavam no veículo.