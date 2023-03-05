Vanderlúcia Ferreira de Souza, de 37 anos, morreu após ser baleada durante festa que deu na própria casa em Domingos Martins Crédito: Acervo familiar

Your browser does not support the audio element. Mulher é morta e marido ferido na frente dos filhos durante festa no ES

Uma mulher foi morta e o marido dela ficou gravemente ferido após serem baleados durante uma festa dada por eles na própria casa, na região de Ribeirão Capixaba, em Domingos Martins . O crime aconteceu na madrugada do último sábado (4), na frente dos dois filhos do casal – incluindo um de apenas cinco anos.

Sem querer ser identificada, uma amiga da família disse que as vítimas são: Vanderlúcia Ferreira de Souza, de 37 anos, e Ivam Gomes de Souza, cuja idade ainda não foi confirmada. Ele levou quatro tiros e está internado em estado grave no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória . O assassino seria um “amigo” deles.

Polícia Militar informou que foi acionada para ir até a Policlínica de Marechal Floriano. Quando a equipe chegou, a mulher estava dentro de um carro, sem vida. Já na sala de urgência estava o marido dela, que precisou ser transferido para a Capital. No local, estavam o filho mais velho do casal e um amigo das vítimas.

“Eles relataram aos policiais que todos os envolvidos, incluindo o autor dos disparos, estavam em uma festa na residência do casal. As testemunhas disseram que viram uma discussão, e o suspeito saindo. Em seguida, ele retornou, já efetuando os tiros. Elas viram o autor do crime com duas armas”, detalhou a PM, em nota.

Vítimas foram socorridos por um amigo à Policlínica de Marechal Floriano; Vanderlúcia Ferreira de Souza morreu ainda no carro Crédito: Acervo familiar

Tiro após discussão

A respeito da busca pelo suspeito após o crime, a PM informou que militares se deslocaram até a residência do suspeito, mas não encontraram ninguém, mesmo estando as luzes acesas e a porta aberta. Os policiais entraram no imóvel e apreenderam uma espingarda de pressão calibre 6.0 com luneta.

"A equipe foi então para a casa do irmão do suspeito, que ficava cerca de um quilômetro do local do fato. Lá, o homem cooperou com os militares e informou que o irmão chegou na casa dele, por volta das 3h, dizendo que tinha feito besteira e que precisava sair na região, pois temia pela própria vida. O homem deu carona ao irmão até a localidade de Perobas, Domingos Martins, onde o suspeito se entregou aos militares, sendo encaminhado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante", informou a PM, em nota.

Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, o detido contou que todos estavam fazendo uso de bebida alcoólica desde às 17h30, da última sexta-feira (03). "O marido da mulher que foi a óbito estaria utilizando cocaína e, por volta das 2h30, de sábado, houve um desentendimento em que o morador, de posse de uma faca, tentou esfaquear o detido, resultando em lesões superficiais na região abdominal. Neste momento, o indivíduo já estava armado com um revólver calibre 22 e atirou contra o casal", acrescentou a PM.

A arma utilizada no crime teria sido comprada há cerca de um ano e o suspeito disse tê-la jogado pela janela do carro.

Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Domingos Martins. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo , para ser examinado e liberado aos familiares. “Outras informações não serão divulgadas para não atrapalhar as investigações.”