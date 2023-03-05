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Amigo atirou

Mulher é morta e marido ferido na frente dos filhos durante festa no ES

Vanderlúcia Ferreira de Souza, de 37 anos, morreu baleada após discussão no último sábado (4); Ivam Gomes de Souza levou vários tiros e está internado em estado grave
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 mar 2023 às 11:51

Publicado em 05 de Março de 2023 às 11:51

Vanderlúcia Ferreira de Souza, de 37 anos, morreu após ser baleada durante festa que deu na própria casa em Domingos Martins
Vanderlúcia Ferreira de Souza, de 37 anos, morreu após ser baleada durante festa que deu na própria casa em Domingos Martins Crédito: Acervo familiar
Mulher é morta e marido ferido na frente dos filhos durante festa no ES
Uma mulher foi morta e o marido dela ficou gravemente ferido após serem baleados durante uma festa dada por eles na própria casa, na região de Ribeirão Capixaba, em Domingos Martins. O crime aconteceu na madrugada do último sábado (4), na frente dos dois filhos do casal – incluindo um de apenas cinco anos.
Sem querer ser identificada, uma amiga da família disse que as vítimas são: Vanderlúcia Ferreira de Souza, de 37 anos, e Ivam Gomes de Souza, cuja idade ainda não foi confirmada. Ele levou quatro tiros e está internado em estado grave no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O assassino seria um “amigo” deles. 
Um homem de 29 anos, suspeito de ter cometido o crime, foi preso neste domingo (5), segundo informações da Polícia Civil. O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova. Ele foi autuado por homicídio e tentativa de homicídio e encaminhado ao presídio.
Polícia Militar informou que foi acionada para ir até a Policlínica de Marechal Floriano. Quando a equipe chegou, a mulher estava dentro de um carro, sem vida. Já na sala de urgência estava o marido dela, que precisou ser transferido para a Capital. No local, estavam o filho mais velho do casal e um amigo das vítimas.
“Eles relataram aos policiais que todos os envolvidos, incluindo o autor dos disparos, estavam em uma festa na residência do casal. As testemunhas disseram que viram uma discussão, e o suspeito saindo. Em seguida, ele retornou, já efetuando os tiros. Elas viram o autor do crime com duas armas”, detalhou a PM, em nota.
Vítimas foram socorridos por um amigo à Policlínica de Marechal Floriano; Vanderlúcia Ferreira de Souza morreu ainda no carro
Vítimas foram socorridos por um amigo à Policlínica de Marechal Floriano; Vanderlúcia Ferreira de Souza morreu ainda no carro Crédito: Acervo familiar

Tiro após discussão

A respeito da busca pelo suspeito após o crime, a PM informou que militares se deslocaram até a residência do suspeito, mas não encontraram ninguém, mesmo estando as luzes acesas e a porta aberta. Os policiais entraram no imóvel e apreenderam uma espingarda de pressão calibre 6.0 com luneta.
"A equipe foi então para a casa do irmão do suspeito, que ficava cerca de um quilômetro do local do fato. Lá, o homem cooperou com os militares e informou que o irmão chegou na casa dele, por volta das 3h, dizendo que tinha feito besteira e que precisava sair na região, pois temia pela própria vida. O homem deu carona ao irmão até a localidade de Perobas, Domingos Martins, onde o suspeito se entregou aos militares, sendo encaminhado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante", informou a PM, em nota.
Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, o detido contou que todos estavam fazendo uso de bebida alcoólica desde às 17h30, da última sexta-feira (03). "O marido da mulher que foi a óbito estaria utilizando cocaína e, por volta das 2h30, de sábado, houve um desentendimento em que o morador, de posse de uma faca, tentou esfaquear o detido, resultando em lesões superficiais na região abdominal. Neste momento, o indivíduo já estava armado com um revólver calibre 22 e atirou contra o casal", acrescentou a PM. 
A arma utilizada no crime teria sido comprada há cerca de um ano e o suspeito disse tê-la jogado pela janela do carro.
Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Domingos Martins. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, para ser examinado e liberado aos familiares. “Outras informações não serão divulgadas para não atrapalhar as investigações.”
A amiga da família que conversou com a reportagem de A Gazeta contou que Vanderlúcia Ferreira de Souza foi velada na propriedade da família e enterrada no Cemitério de Perobas, no distrito de Paraju, em Domingos Martins, na manhã deste domingo (5). Além do filho pequeno, ela deixa o primogênito, de 18 anos.

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